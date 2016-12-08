Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Türkiye'ye ciddi kaynak girişi olacak

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Türkiye Varlık Fonu'nun önümüzdeki dönemde çok ciddi uluslararası anlaşmalar yapacağını belirterek, "Buna bağlı olarak Türkiye'ye ciddi kaynak girişi olacak" dedi.

"AB şirketlerinden ciddi talep var"

NTV yayınında ekonomi gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendiren Ertem, "Türkiye AB hikâyesini bir kenara bırakıp başka bir yola devam edemez" dedive AB'deki şirketlerden Türkiye'ye yatırım yapma konusunda ciddi talep olduğunu, gelip görüştüklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizleri TL'ye çevirin" çağrısını bir kez daha yineleyerek, "Vatanını seviyorsan dövizini bozdurup TL'ye geçeceksin" demişti.

"Kurla ilgili sorunumuz yok"

Türkiye'ye 2017'de Körfez başta olmak üzere ciddi sermaye girişi olacağını söyleyen Ertem, "Kurla ilgili sorunumuz yok" dedi.

Ertem, TL'ye dönüş kampanyasıyla ciddi bir kalıcı kazanç elde edildiğini ifade etti.