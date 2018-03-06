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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Türkiye, ABD'ye pamukla cevap vermeye hazırlanıyor

Trump, ABD'nin ithal ettiği çeliğe yüzde 25 vergi getireceğini duyurmuştu

06 Mart 2018 12:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ithalatına vergi kararına Türkiye'nin pamuk ile cevap vermeye hazırlandığını söyledi.

Ertem, bugün Milliyet gazetesinde yer alan yazısında konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Trump demir-çelik ithalatına vergi koyacağını açıkladı ve esasında dünyada korumacılığı meşrulaştıran adımlardan birisini daha attı. Böylece bütün G-20 zirvelerinin baş konusu anti-korumacılık ve pür liberalizm söylemleri de yerle bir oldu. Türkiye başta olmak üzere, ABD'nin bu vergi salmasından etkilenecek ülkeler de, şimdi ABD'ye alternatif ürünlerde —örneğin Türkiye pamukta- cevap vermeye hazırlanıyor."

Trump, mart ayı başında yaptığı açıklamada ülkesinin ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.

 

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