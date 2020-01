Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Merkez Bankası adım atmakta özgür, her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası'nın kur değil, enflasyon doğrultusunda adım attığını belirterek, "Türkiye kur riskini azaltan bir yol izliyor. Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı sonsuzdur. Spekülasyon için Merkez Bankası'na el uzatanların Merkez Bankası elini kırar. Merkez Bankası her adımı atmakta özgür, her an her şey olabilir” dedi.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Ertem, Merkez Bankası'nın elindeki araç setinin kimsede olmadığını vurgulayarak, "Kimse Merkez Bankası’nın yerine kendini koyarak yorum yapmasın” dedi.

Kamu kesiminin rahat hatta Hazine'nin gereğinden fazla rahat olduğuna değinen Ertem, "Türkiye kur riskini azaltan bir yol izliyor, bunu Merkez'de teşvik ediyor. Ayrıca kuru çok fazla konuştuğumuzu da düşünüyorum" dedi.

"PPK'ya gerek olmadan her adımı atabilir"

Merkez Bankası'nın enflasyon bağlamında her türlü önlemi alabileceğini söyleyen Ertem, Merkez'in Para Politikası Kurulu'na gerek olmadan her adımı atabileceğini kaydetti. "Kirli haberlerle spekülatif adımlar atanın da Merkez Bankası elini kırar" diyen Ertem, "Merkez Bankası her adımı atmakta özgür, her an her şey olabilir" ifadesini kullandı.

Ertem, "Kimse Merkez Bankası’nın yerine kendini koyarak yorum yapmasın. Merkez Bankası çok esnek para politikası uyguluyor, 14 Aralık'tan önce de MB pozisyon alır, alıyor da zaten. Şimdiye kadar attığı adımlar da kur hedefi için değil, enflasyon ve reel sektörü korumak için attığı adımlar" diye konuştu.