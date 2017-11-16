Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Kur seviyesi oldukça abartılı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomi danışmanlarından Cemil Ertem, makro verilere bakıldığında döviz kuru seviyesinin oldukça abartılı ve spekülatif olduğunu savunarak, "Burada bir gerileme olacaktır" dedi. Ertem, yapılması gerekenin döviz talebini en aza çekmek olduğunu söyledi.

Ertem, "Türkiye'nin makro verilerine baktığımızda bu kur seviyesi oldukça abartılı ve spekülatif. Genel olarak baktığımızda 3.88'lerdeyiz burada bir katılık var. Buradan mutlaka bir geriye gidiş olacaktır. Dalgalı bir kur rejimi uyguladığımız için bunun zamanını bilemeyiz. Ancak gider miyiz? Evet. Burada bir endişe olduğunu düşünmüyorum. Merkez Bankası güçlü duruyor ve gerekli önlemleri alıyor" dedi.

NTV'ye konuşan Ertem, Merkez Bankası'nın uygulamaya koyduğu Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım işlemiyle ilgili şunları söyledi:

"Reel sektörün kısa ve orta vadeli borçlarını çevirebilme adına çok önemli bir adımdır, spekülatif atakları engelleyecek bir mekanizma. Kur zararını TCMB üstlenecek, bu bir nevi üst düzey hedge mekanizmasıdır. Döviz kurunu belirli bir seviyede sabitlemeyi ve reel sektörü finans etmeyi öngörüyor."