T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Kur seviyesi oldukça abartılı

"Bir endişe olduğunu düşünmüyorum, Merkez Bankası güçlü duruyor ve gerekli önlemleri alıyor"

16 Kasım 2017 16:54

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomi danışmanlarından Cemil Ertem, makro verilere bakıldığında döviz kuru seviyesinin oldukça abartılı ve spekülatif olduğunu savunarak, "Burada bir gerileme olacaktır" dedi. Ertem, yapılması gerekenin döviz talebini en aza çekmek olduğunu söyledi.

Ertem, "Türkiye'nin makro verilerine baktığımızda bu kur seviyesi oldukça abartılı ve spekülatif. Genel olarak baktığımızda 3.88'lerdeyiz burada bir katılık var. Buradan mutlaka bir geriye gidiş olacaktır. Dalgalı bir kur rejimi uyguladığımız için bunun zamanını bilemeyiz. Ancak gider miyiz? Evet. Burada bir endişe olduğunu düşünmüyorum. Merkez Bankası güçlü duruyor ve gerekli önlemleri alıyor" dedi.

NTV'ye konuşan Ertem, Merkez Bankası'nın uygulamaya koyduğu Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım işlemiyle ilgili şunları söyledi:

"Reel sektörün kısa ve orta vadeli borçlarını çevirebilme adına çok önemli bir adımdır, spekülatif atakları engelleyecek bir mekanizma. Kur zararını TCMB üstlenecek, bu bir nevi üst düzey hedge mekanizmasıdır. Döviz kurunu belirli bir seviyede sabitlemeyi ve reel sektörü finans etmeyi öngörüyor."

 

ETİKETLER

Cemil ErtemTayyip Erdoğankurekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24