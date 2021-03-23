Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: 128 milyar dolar hesabını nasıl yaptıklarını bilmiyorum ve bu hesaba ulaşamıyorum

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Merkez Bankası'nın pandemi döneminde piyasaya müdahale ettiğini söylerken, "128 milyar doların var olması gibi bir şey söz konusu değil. Esasında, bu çok kötü niyetli bir kara propaganda. 128 milyar dolar hesabını nasıl yaptıklarını bilmiyorum ve bu hesaba ulaşamıyorum. Merkez Bankası rezervlerinin bu şekilde tartışılmasını doğru bulmuyorum" dedi.

Habertürk'te Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Ertem, Merkez Bankası rezervlerinin tartışılmasını doğru bulmadığını söyledi. "Merkez bankası kur hedeflemesi yapmıyor, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi var. Kur hedeflemesi için, kuru tutabilmek için Merkez Bankamız döviz satmış değildir" diyen Ertem, Merkez Bankası'nın piyasadaki oynaklığı gidermek açısında müdahale yaptığını söyledi.

"Cumhurbaşkanımızın buradaki iradesi subjektiftir ve ona aittir"

Ertem, "4 ayda 3 başkan neden değişti?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"TCMB, en köklü kurumlardan bir tanesi. Kendine özge yapısı olan bir kurum. MB başkanlarının değişmesi aslında bu köklü kurumun kurumsal yapısının temel politikasının değiştiği anlamına gelmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Belki de bu konuda banka deneyimi de olan bir ismi de tercih etmiş olabilir, bilemeyiz. Cumhurbaşkanımızın buradaki iradesi subjektiftir ve ona aittir."

Ertem'in '128 milyar dolar' tartışmasına ilişkin açıklamaları şöyle:

"Hiçbir Merkez Bankası net rezervler üzerinden hesap kitap yapmaz, hiçbir Merkez Bankası'nın net rezerv konusunda bir hesabı yoktur. Bir ülkenin dış borcu Merkez Bankası'nın net rezervleri üzerinden ödenir ya da ödenmez diye bir iktisadi yorum yapamayız. Dolayısıyla Merkez Bankaları kimi zamanlarda bu brüt rezervler üzerinden piyasaya müdahale derler ve piyasadaki oynaklıkları ortadan kaldırmak üzere rezervleri kullanabilirler. Bunları da sonra kendi piyasa mekanizmaları içerisinde yerine konur.

"128 milyar doların var olması gibi bir şey söz konusu değil. Esasında, bu çok kötü niyetli bir kara propaganda. 128 milyar dolar hesabını nasıl yaptıklarını bilmiyorum ve bu hesaba ulaşamıyorum. Merkez Bankamız pandemi döneminde piyasaya müdahale yapmıştır. Merkez Bankası rezervlerinin bu şekilde tartışılmasını doğru bulmuyorum.

"Merkez bankası kur hedeflemesi yapmıyor, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi var. Kur hedeflemesi için, kuru tutabilmek için Merkez Bankamız döviz satmış değildir. Sırf piyasalardaki oynaklığı gidermek açısında müdahale yapmıştır. bu rezervlerimizin eridiği anlamına gelmez. Brüt olarak bakmak lazım."