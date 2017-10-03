Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Erbil sokaklarında "Barzani gitmeli" deniyor, bölge yeni bir lider arayışında

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumunun ardından Erbil ve Süleymaniye havaalanları kapatılınca bölgenin ciddi bir izolasyona tabi tutulduğunu belirtti.

Kürt halkının olayın vahametini anlamaya başladığını söyleyen Çevik, "Erbil ve Süleymaniye sokaklarında ‘Barzani gitmeli’ lafları dolanıyor… Barzani ailesi de Mesut Barzani’nin yeniden başkan seçilmek istemediği laflarını yayıyor. Yani bölge yeni bir lider arayışı içerisinde" ifadelerini kullandı.

İlnur Çevik'in Yeni Birlik'te 'Barzani’nin ipi çekiliyor mu?' başlığıyla yayımlanan (3 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Mesut Barzani’ye kimse laf dinletemedi… Bu referandum sonu olmayan bir maceradır denildi dinlemedi… Kendini, bölgeyi ve bizlere ateşe atarsın denildi, dinlemedi. Kendine acımıyorsun bari halkına acı denildi, yine bildiğini okudu… Sonunda olan oldu ve şimdi evdeki bulgurdan da olmak üzere.

Şimdi Irak’ın Kürt bölgelerinde aklı başında herkes Türkiye, İran ve merkezi Irak yönetiminin kıskacını görüyor ve “neye güvendin de bu işi bize yaptırdın” diye Barzani’ye soruyor… Zamanında, yani bu gayrimeşru referandumu yapmadan önce, Barzani etrafına “Erdoğan bize yol verdi, bağımsızlık referandumu yaparsak karşı çıkmayacak gibi” yalanlar atıyordu… Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümeti defalarca onu uyarmasına rağmen ve “bu iş ciddi sakın referandum yapma” demesine rağmen Barzani insanlarını yanıltmaya devam etti.

Barzani etrafına aynı zamanda “ABD ve İsrail arkamızda” deyip herkesi uyuttu… Aklınca Kürt bağımsız devletini kurup kahraman olacaktı ve “çocukluk hayallerini” gerçekleştirecekti. Onun için Kürtler, İsrail bayrakları ile sokaklarda gösteri yapıp kendilerine sempati duyan Arapları bile karşılarına aldılar…

Ama gayrimeşru referandum yapılıp da işler tersine gidince, Erbil ve Süleymaniye havaalanları kapatılınca, bölge ciddi bir şekilde izolasyona tabi tutulunca, Erdoğan en sert biçimde Barzani’yi sarsınca, İran Kürtlere sopayı gösterince ve petrol artık Irak’ın malı olunca Kürt halkı olayın vahametini anlamaya başladı…

Şimdi Erbil ve Süleymaniye sokaklarında “Barzani gitmeli” lafları dolanıyor… Barzani ailesi de Mesut Barzani’nin yeniden başkan seçilmek istemediği laflarını yayıyor. Yani bölge yeni bir lider arayışı içerisinde…