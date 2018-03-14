Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: CIA suikastlar düzenleyebilir

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yeni Birlik gazetesi yazarı İlnur Çevik, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevden alınmasına ilişkin olarak, "Amerikan Başkanı, Tillerson’u bir Tweet ile kapının önüne koydu ve yerine kendisine çok bağlı olduğu söylenen CIA Direktörü Mike Pompeo’yu atadığını açıkladı… Pompeo’dan boşalan CIA görevine ise ilk defa bir kadını yani Gina Haspel’i atadı" dedi. Çevik, "Haspel, Amerikan derin devletinin önde gelen ve karanlık CIA operasyonların başındaki kişi… Bundan sonra Haspel’den bu tür operasyonlarla suikastlar ve yeni patlamalar beklenebilir" ifadesini kullandı.

Çevik'in "Trump Tillerson'u tweet ile kovdu" başlığıyla yayımlanan (14 Mart 2018) yazısı şöyle:

Dışişleri Bakanımız Mevlut Çavuşoğlu, Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile gelecek hafta görüşüp iki ülke arasında derinleşen sorunları çözmek için bir mutabakat aramayı ümit ederken bir de baktı karşısında konuşabileceği kimse kalmamış…

Amerikan Başkanı, Tillerson’u bir Tweet ile kapının önüne koydu ve yerine kendisine çok bağlı olduğu söylenen CIA Direktörü Mike Pompeo’yu atadığını açıkladı… Pompeo’dan boşalan CIA görevine ise ilk defa bir kadını yani Gina Haspel’i atadı… Ama iki atamada Senatoda onaylanması gerekiyor…

Tillerson yönetimindeki Amerikan Dışişleri, epey bir zamandır işlevsiz hale gelmişti ve Trump bundan hiç memnun değildi. YPG ve PYD’ye de arka çıkan Pentagon ise baskın bir rol almıştı ve Trump’ın Beyaz Sarayı da burada büyük sıkıntı çekiyordu.

Şimdi Dışişlerine şahin Pempeo’yu getirerek ve CIA’nin başına da şahin oğlu şahin Haspel’i atayarak Beyaz Saray Pentagon’un yükselen gücünü dengelemeye çalışıyor… Bu iki sıkı şahin kişilik İran’a düşmanlıkları ve İslam konusunda tutuculukları ile tanınıyorlar… Haspel, Amerikan derin devletinin önde gelen ve karanlık CIA operasyonların başındaki kişi… Bundan sonra Haspel’den bu tür operasyonlarla suikastlar ve yeni patlamalar beklenebilir.

Peki, bunlar Türkiye için ne demek?

Amerikalılar bundan sonra YPG ve PYD’ye arkalarını dönebilirler ama Türkiye’den ödünler koparmak isteyeceklerdir... Bu da İran konusunda olabilir… Türkiye’nin Washington’la yakınlaşması için bazı adımlar da atmasını bekleyebilirler…