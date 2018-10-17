Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Türkiye, Kaşıkçı olayını fazla deşelemeyerek Selman'a yardımcı oluyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından olan İlnur Çevik, Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğuna girdiğinden beri kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı için dikkat çekici ifadeler kullandı. Çevik, Türkiye’nin ‘olayı fazla deşelemediğini’ söylerken “Türkiye iyi niyetle adımlar atarak Kral Selman’a yardımcı oluyor” ifadesini kullandı. Çevik, konsoloslukta öldürüldüğü ifade edilen Kaşıkçı için "Birileri Kral Selman’ın bilgisi dışında bir şeyler yapmış…" ifadesini de kullandı.

Çevik’in Yeni Birlik gazetesinde “Türkiye, yine Suudilere dostluğunu gösteriyor” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Suudi Arabistan şu veya bu şekilde gazeteci Cemal Kaşıkçı yüzünden gerçekten işin içinden çıkılmaz bir noktaya geldi… Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna iki hafta önce giren ve yok olan Kaşıkçı yüzünden bütün dünya şimşekleri Suudi kraliyet ailesinin üzerine hedeflemiş durumda…

Bu işlerden sorumlu olabileceği düşünülen ve son yıllarda Orta Doğu’da ve kendi ülkesinde at oynatan Veliaht Prens Selman bir anda sessizliğe bürünüp ortadan kayboldu ve direksiyona “kriz çözücü” olarak Kral Selman bin Abdulaziz geçti…

Amerikan basınına göre, Suudiler Kaşıkçı’yı sorgularken “kazara” öldürdüler ve yakında bunu açıklayacaklar…

Kral Salman, ABD Başkanı Donald Trump’la telefonda görüştü ve dün de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yüz yüze görüşerek uluslararası bu skandalı nasıl çözeceklerini tartıştılar…

Hatta Trump Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü ve bundan “serseri katillerin” sorumlu olabileceğini söylüyor… Yani artık bu işin bir cinayet olduğunu, bunun Suudi “serseriler” tarafından işlendiğini tahmin ediyor…

Yani birileri Kral Selman’ın bilgisi dışında bir şeyler yapmış…

Türkiye kendisine tepeden bakan, hatta PYD’ye ve YPG’ye yardım eden, Birleşik Arap Emirlikleri ile ülkemize karşı bazı fitnelerin içine girdiği sanılan Veliaht Prens Selman’ın yaptıklarına karşı bu olayı kullanıp dünyayı Suudilerin başına yıkmak yerine yine Kraliyet ailesine dostluğunu gösterip olayı fazla deşelemeden, aksine iyi niyetle adımlar atarak Kral Selman’a yardımcı oluyor…

İşte bu yüzden Kral Selman, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı arayıp teşekkür etti. Türkiye gerçekten kıymetini bilene iyi dost.