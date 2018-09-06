Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: Türk-Amerikan dostluğuna inanan bizler için bu önemli bir durum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından ve Yeni Birlik yazarı İlnur Çevik, eski ABD Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'nin Amerika'ya açılan penceresi olduğunu söyledi. "Şimdi Jeffrey’in bu yeni görevi olayı hem dengeleyecek hem de Türkiye’nin sesinin Beyaz Saray’da daha etkin duyulmasını sağlayacak" diyen Çevik, "Türk-Amerikan dostluğuna inanan bizler için bu önemli bir durum" ifadesini kullandı.

Çevik'in "Jeffrey bizim ABD'ye açılan penceremiz" başlığıyla (6 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi ve şimdiki Başkan Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey üzerinde kara bulutlar gezen Türk-Amerikan ilişkilerinde bir ümit ışığı olabilir…

Suriye görevine yeni atanan Jeffrey uzun zamandır Türk-Amerikan ilişkilerinde görülen olumsuzlukların ortadan kaldırılması gerektiğini devamlı vurgulayan nadir Amerikalılar arasında idi. Jeffrey sürekli makalelerle, konferanslarda yaptığı konuşmalarla ve temasları ile Türk-Amerikan ilişkilerini ayakta tutmaya çalışan önde gelen şahsiyetlerin başında geliyordu…

McGurk Ankara’da pek istenen bir insan değildi ve olmayacak. Hatta Türk makamlarıyla defalarca görüşmek istedi ve hep olumsuz cevaplar aldı.

Beyaz Saray’ın Jeffrey’i Suriye Temsilcisi olarak ataması ise karanlıkta birden beliren bir ışık değerinde… Beyaz Saray’a bağlı çalışan ABD DEAŞ Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün sağlam bir pabuç olmaması, PKK/PYD/ YPG ile sürekli iş birliği içinde olması ve hep bölgede Türkiye aleyhine çalışması neticesinde Türkiye açısından çok olumsuz bir hava doğmuştu… Şimdi Jeffrey’in bu yeni görevi olayı hem dengeleyecek hem de Türkiye’nin sesinin Beyaz Saray’da daha etkin duyulmasını sağlayacaktır…

Jeffrey’in bölgeye yaptığı ziyaret önemli. Ankara’ya yaptığı ziyaret daha da önemli… Onun için de Ankara’da çok sıcak karşılandı. Bizi iyi tanıyan, sorunlarımızı anlayan ve durumumuzu anlayışla karşılayan bir Amerikalı yetkili ile karşı karşıyayız… Ama unutulmamalı ki o da ABD yönetiminin bir parçası ve bu yüzden “önce Amerika” diyecektir.

Türk-Amerikan dostluğuna inanan bizler için bu önemli bir durum. FETÖ gibi olumsuzlukları Jeffrey çok iyi biliyor… PKK’nın ne olduğunu da bizden iyi biliyor… Türkiye’nin kapasitesini, dünyadaki konumunu, bölgesel dinamikleri çerçevesinde artan önemini görüyor ve takdir ediyor… İşte bunlar bizleri yüreklendiriyor.