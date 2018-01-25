Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: ABD, 5 yanlış yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gazete Birlik yazarı İlnur Çevik, beşinci gününde devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi. ABD'nin Suriye'de 5 yanlış yaptığını söyleyen Çevik, "ABD, Suriye’de Türkiye’ye arkasını döndü ve PKK, YPG ve PYD üçlüsü ile yani teröristlerle işini götürmeye kalktı" dedi.

Çevik bu yanlışları şöyle sıraladı:

Birinci yanlış, teröristlerle başka teröristlere karşı iş birliği yaptı. Teröristleri silahlandırdı, palazlandırdı…

İkinci yanlış, her zaman iyi bir müttefik olarak kendisini ispat etmiş olan Türkiye’ye zarar veren PKK terör örgütü ile iş birliği yaptı…

Üçüncü yanlış ise, Kürt teröristlerin DEAŞ’a karşı savaş veriyoruz bahanesi ile Suriyeli Arap ilçelerini ve şehirlerini işgal etmeleri ve resmen yayılmacı bir politika izlemeleri ve ABD’nin de buna her türlü destek vermesi…

Dördüncü yanlış ise, teröristlere ordu kurdurmaya kalkmak ve maske düşüncede bunun bir asayişi sağlamak için oluşturulan kolluk gücü diye hepimize yutturmaya kalkmak…

Beşinci yanlış ise, Amerikalı generallerin Başkan Donald Trump’a “Türk Silahlı Kuvvetleri Rakka’yı alamaz bu işi ancak PKK, PYD ve YPG üçlüsü yapabilir” diye bilgi vermeleri ve onunda bu yalanı yutması…

Çevik, "Türkiye'nin dostu olmak kazandırıyor" başlığıyla (24 Ocak 2018) yayımlanan yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

Bir de madalyonun öbür yüzüne bakalım… Rusya, Türkiye ile Suriye konusunda müthiş bir iş birliği yaptı ve kazanan taraf oldu…

Rusya, Türkiye’ye 2016 Ağustos’unda yol verdi ve askerlerimiz Özgür Suriye Ordusu ile önce Cerablus’u sonrada El Bab’ı alarak buralardan DEAŞ’ı defetti… Suriyeli muhalifler bu başarı üzerine Türkiye’nin etrafında saf tuttular… Türkiye onları ikna ederek Rusya ve İran ile Astana barış sürecini başlattı. Önce geçici ateşkes, sonra kalıcı ateşkes sağlandı. Çatışmasızlık bölgeleri ilan edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Rusya Başkanı Vladimir Putin dünyada barış yapan adam olarak alkış aldı. Soçi zirvesi ile Putin’e övgüler tavan yaptı… Hep Türkiye sayesinde…

Şimdi de Rusya Afrin’de Türkiye’ye yeşil ışık yakarak dostluğunu gösterdi. Bu da Putin’e kazandıracak.

Türkiye, Rusya ve İran kuvvetli bir şekilde Suriye masasında… Peki, ABD nerede? Trump bunu kendisini yanıltan generallerine sormalı.

Ama zararın neresinden dönülse kardır… ABD, PKK’ya arkasını dönebilir, onlara verdiği silahları toplar ve Suriye’de Türkiye ile iş birliğine başlayabilir ve en azından durumu kurtarır…