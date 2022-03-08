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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut: Soros destekli ve İsrail itmeli Zelenski, Ukrayna halkını ölüme götürüyor

08 Mart 2022 08:14

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin "İsrail itmeli" olduğunu ve ABD’li finansör George Soros tarafından desteklendiğini iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 12. gününde bir Twitter paylaşımında bulunan Bulut, "Zelenski'nin Ukrayna halkını ölüme götürdüğünü" iddia etti. 

Yiğit Bulut paylaşımında, "Yarın Soros destekli, Ukrayna halkını ölüme götüren, İsrail itmeli Zelensky gerçeğini konuşalım, bir ülke ve halkı kullanılıp atılıyor, algılanana değil gerçeğe bakalım birlikte!!" ifadelerini kullandı.

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