Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Barzani'yi kendisinden daha fazla düşünüyoruz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Türkiyeli yetkililerin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılacak "bağımsızlık referandumu"na gösterdiği tepkilerle ilgili olarak "Biz Barzani'yi kendisinden fazla düşünüyoruz" dedi.

Çevik, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Esas Barzani ve çevresi merkezi Irak hükümetinin ve İran’ın Kerkük, Erbil ve Süleymaniye’ye yönelik yapacaklarından korksunlar. Irak Başbakanı Haydar İbadi Haşdi Şahabi milislerini Kerkük’e ve Erbil üzerine sürerse ne yapacaklar? İran bölgedeki istikrarı bozacak terör eylemlerini Barzani’ye karşı kullanırsa ne olacak?"

İlnur Çevik'in Yeni Birlik'te yayımlanan (21 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve adamları sanki işi inada bindirmiş gibi… İlla da bağımsızlık referandumu yapacaklar…

Türkiye ise buna ciddi bir şekilde karşı ve artık net bir şekilde bunu açıklıyor ve referandum gerçekleşirse ve bağımsızlık ilan edilirse gerekeni yapacağını da söylüyor…

İsrail dışında referandumu destekleyen yok…

Irak Kürt medyasına göre, Türkiye böyle bir neticenin Türkiye’deki Kürtleri olumsuz etkileyeceği ve onların da Türkiye’den kopmak için cesaretleneceği için bu işe karşı çıktığını söylüyor… Hâlbuki hiç de öyle değil. Irak Kürdistan bölgesi çekim alanı değil… Hatta insanları Türkiye’ye gelmek için can atıyor…

Türkiye’nin kaygısı Barzani’nin yanlış hesaplarının bölge istikrarını ciddi bir şekilde bozacağı ve yeni bir bölgesel krizin ortaya çıkacağı yönünde…

Bölgede Irak Kürtlerinin bağımsızlık ilanı Türkiye’yi Barzani ve adamlarının hiç de hoşuna gitmeyecek tedbirler almaya, adımlar atmaya zorlayacaktır. Bunları, Türkiye cuma akşamı açıklayacak. Ama Türkiye ve yapacakları Barzani ve adamlarının en az kaygı duyması gereken olay… Esas Barzani ve çevresi merkezi Irak hükümetinin ve İran’ın Kerkük, Erbil ve Süleymaniye’ye yönelik yapacaklarından korksunlar… Irak Başbakanı Haydar İbadi Haşdi Şahabi milislerini Kerkük’e ve Erbil üzerine sürerse ne yapacaklar? İran bölgedeki istikrarı bozacak terör eylemlerini Barzani’ye karşı kullanırsa ne olacak?

O zaman bölge allak bullak olacak ve bu kavgada yine bizim Türkmenlerimiz zarar görecek… İşte Türkiye bu yüzden ciddi şekilde kaygılı…

Barzani yönetimi bölgeyi böyle istikrarsızlığa sokarsa, PKK bundan faydalanıp aynı PYD ve YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde yaptığı gibi yalnız Sincar ve Kandil’e değil bölgenin geri kalan yerlerine çöreklenirse ne olacak? İşte Türkiye bu yüzden ciddi şekilde kaygılı…

Bunu aklı başında Irak’ın Kürtleri de görüyor… Onun için de pazar günü referandum yapmak yerine Kürt halkı Erbil, Dohuk ve Süleymaniye’de sokaklara dökülsün “bağımsızlığa” evet diye bağırarak bir nevi referandum yapmış olsunlar diyenler var… Böylelikle hem halkın gazı alınsın hem de Barzani’ye bir çıkış yolu bulunsun…