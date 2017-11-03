Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Barzani yine ayak sürüyor, olayı iyice sulandıracaklar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve YeniBirlik yazarı İlnur Çevik, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Irak Başbakanı Haydar İbadi tarafından gelen “Sınır kapılarını, havalimanlarını sorunsuz teslim edin” çağrılarına karşın "perde arkasından oyun oynayarak halkı yeni felaketlere sürüklemeye devam ettiğini" söyledi.

IKBY'nin İbrahim Halil Sınır Kapısı'na ABD'li bağımsız gözlemcilerin yerleştirilmesi önerisini hatırlatan Çevik, Bağdat'a heyet gönderen Barzani'nin ayak sürüdüğünü ifade ederek, "Yani sınırımıza bir de Amerikan gözlemcileri yerleştirecekler, kendileri de sınır kapısını bırakmayacak ve olayı iyicene sulandıracaklar…" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in "Barzani yine ayak sürüyor..." başlığıyla (3 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (İYKB) Başkanı olarak görevini bırakan Mesut Barzani perde arkasından oyun oynamaya ve halkını yeni felaketlere doğru sürüklemeye devam ediyor…

Bağdat’a heyet gönderen IKYB orada ayak sürüdü ve Irak merkezi hükümeti ile ciddi görüşmeler yapmayacağını gösterdi… Bunun üzerine görüşmeler kesildi ve Irak Başbakanı Haydar İbadi Kürtleri uyardı: “Sakın bize karşı askeri bir harekâta kalkışmayın…”

İbadi, Kürtlere “Sınır kapılarını, havalimanlarını sorunsuz teslim edin” diyor ve ekliyor “Biz silah kullanmaktan kaçınıyoruz ama bu bir zayıflık olarak algılanmamalı, biz askeri harekâta hazırız ama buna gerek kalmamalı…”

Buna karşılık Mesut Barzani ne yapıyor? Görevden ayrılmış “lider” yine ortada geziyor ve Peşmergeleri cephede ziyaret edip onları savaşmaya özendiriyor… Yani bir dayak daha yemek üzere Peşmergeleri provoke ediyor…

Bu arada Amerikalılar İbadi’ye “Aman Haşdi Şahabi milisleri Kürtlerin üzerine salmayın gibi telkinler yapıyor. Fişhabur’da Irak ordusunun askeri harekâtının kendilerine zarar vereceğini ve bu bölgeden PYD, YPG ve PKK üçlüsüne TIR’lar dolusu silah sevk eden ABD, İbadi’yi ikna edip geçici ateşkes sağlamıştı ama Barzani bunu da bozdu… Bu anlaşmaya göre Barzani’nin adamları Habur’u olaysız terk edecek ve Habur Irak merkezi hükümetin kontrolüne geçecekti. Aslında Türk ve Irak askerleri, Habur karşısında İbrahim Halil Sınır Kapısını kontrol altına aldılar ama Irak makamları daha hala idari olarak burayı yönetemiyorlar…

Bu arada IKBY yine ipe un sermez mi? Bugün IKYB, İbrahim Halil Sınır Kapısını Bağdat'la birlikte kontrol etme teklifini getirdi. Bölgeye ABD'li bağımsız gözlemcilerin de yerleştirilmesini öneren IKBY'nin Savunma Bakanlığı, "Irak anayasası çerçevesinde kalıcı bir çözüm bulunana kadar, bu sınırlı ve geçici çözüm taraflar açısından da iyi niyet göstergesi olacaktır" dendi.

Yani sınırımıza bir de Amerikan gözlemcileri yerleştirecekler, kendileri de sınır kapısını bırakmayacak ve olayı iyicene sulandıracaklar…

Bunlar resmen oyun oynuyor… Yönetiminden geçici olarak sorumlu Neçirvan Barzani resmen gayrimeşru referandum ve neticeleri “ortadan kalktı” demeden artık kimse bir adım atmayacak…