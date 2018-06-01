Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: Akşener Kürt sorununu çözemez, HDP ile aynı kareye girmiyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, cumhurbaşkanı adayı ve İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim beyannamesine ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Çevik beyannamede Güneydoğu'ya atıf yapıldığını ancak hiç "Kürt" lafı geçmediğine dikkati çekti. Akşener'in Kürt sorununu çözemeyeceğini efade eden Çevik, Akşener'in “HDP ile aynı kareye girmediğine" de dikkati çekerek, "Bu laflarla da Doğu ve Güneydoğu insanı Akşener’den medet umacak. Yani HDP ile aynı kareye girmeyi reddeden, 1990’lı yıllarda bu kadar insanın kanına giren Akşener’den" diye yazdı.

İlnur Çevik'in YeniBirlik gazetesinde, "Akşener böyle mi Kürtlerin umudu olacak?" başlığıyla (1 Haziran 2018) yayımlanan yazısında, Türkiye’ye gelen Almanya’nın Avrupa İlişkileri Bakanı Michael Roth’un, AKP ve HDP arasında sıkışan seçmenin Meral Akşenere oy vereceklerini öngermesi için “Hepimizi hayretler içinde bıraktı” dedi. Çevik, bu sözler üzerinden İyi Parti’nin seçim beyannamesini değerlendirdi.

Beyannamenin Kürt sorunu ile ilgili yaklaşımı konusunda “Ama dağ fare doğurdu” diyen Çevik bunun sebebini de “Bir kere 134 sayfalık beyannamede tek bir ‘Kürt‘ lafı geçmiyor. Hep Güneydoğu’ya atıf var ama zaten Kürtlere hiçbir zaman sıcak bakmayan Meral Hanım yine aynı kafada devam ettiğini çok açık bir şekilde gösteriyor… Güneydoğu için de bir sürü laf kalabalığı var ama ‘Kürt sorununu’ nasıl çözeceğine dair hiçbir ciddi öneri yok…” diye açıkladı.

İlnur Çevik, İyi Parti beyannamesinde Güneydoğu ile ilgili maddeleri sıraladıktan sonra yazısını şöyle bitirdi: “Meral Hanım işin içine Anadolu kadınının ferasetini katacak ve bu işi çözecek… Gerisi de laf salatası. Bu laflarla da Doğu ve Güneydoğu insanı Akşener’den medet umacak. Yani HDP ile aynı kareye girmeyi reddeden, 1990’lı yıllarda bu kadar insanın kanına giren Akşener’den…”