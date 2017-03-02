Cumhurbaşkanı Başdanışmanı açıkladı; MHP’lilere bakanlık verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, 16 Nisan’da yapılması planlanan referandumdan ‘evet’ çıkması sonucunda MHP’lilere bakanlık verilmeyeceğini söyledi.

Çevik, referandum öncesi Yurt gazetesinden Ülkü Çoban’a konuştu. Çevik başkanlık sistemine dair açıklamalarda bulundu ve MHP’ye bakanlık verilecek iddiasına yanıt verdi.

“Bakın 82 yılında Kenan Evren’in yaptırdığı anayasa, cuntacıların, askerlerin yaptığı anayasadır” diyen Çevik “83’te sözde sivil yönetimdeydik ama asker dedi ki, ‘Öyle bir şey formüle getirelim ki, cunta lideri cumhurbaşkanı olsun ve o cumhurbaşkanına öyle yetkiler verelim ki sivil yönetime hâkim olsun’. Bakın bu çok önemli, bugün cumhurbaşkanımızın elindeki yetkiler onlardır. Problem işte oradan başlıyor: Cuntacı bir lidere verdiğiniz yetkileri, hala cumhurbaşkanlarına veriyorsunuz. Hele hele bir de seçimle halkın direkt oylarıyla getirdiğiniz cumhurbaşkanına cuntacı liderlerin yetkilerini veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"MHP'lilere çamur atıyorlar"

Referandumda ‘evet’ çıkarsa MHP’li bakanların olabileceği açıklamasının kendisine sorulması üzerine Başdanışman Çevik, MHP’ye çamur atıldığını iddia etti.

MHP’ye bakanlık verileceğini ‘palavra’ olarak nitelendiren Çevik şöyle konuştu:

“MHP, AK Parti ile birlikte anayasa değişikliklerine oy verdi diye, MHP’lilere çamur atılıyor. Affedersiniz ama kabul edilir bir şey değil. Burada MHP fikrini ortaya koyuyor. HDP de aleyhinde oy kullanıyor, ‘HDP’liler ile CHP’liler birleşti’ diyebilir miyiz? Bunu MHP’lilere mahsus yapıyorlar. ‘Bak MHP’liler ne yapıyor?’ diye caydırılmaları isteniyor."

Cumhurbaşkanının yargılanması

Cumhurbaşkanı’nın yargılanmasıyla ilgili soruya İlnur Çevik şu yanıtı verdi:

“CHP’nin niye hayır dememiz gerektiği ile ilgili kitapçığında bu belirtilmiş, ‘Yeni Anayasa ile Cumhurbaşkanı bir adam öldürse, onu Yüce Divan’a sevk etmek için 400 milletvekili evet oyu vermezse hiçbir şey olmayacak’ diyorlar. Bu doğru değil. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Allah korusun bir şey oldu, gitti birisini öldürdü, yapmaz ama oldu… Hatta eline bir tane makineli tüfek aldı herkesi taradı, sonra sokağa çıktı Ankara’nın yarısını da yaktı. Asıl bugün o cumhurbaşkanına hiçbir şey yapılamadığını biliyor muydunuz? Şu andaki yasalarımıza göre 550 milletvekilinin hepsi birden gelseler, oy kullansalar yine o cumhurbaşkanını, Yüce Divan’a götüremiyorlar, bir adam bile öldürse… Adamı sokağın ortasında kesse bile cumhurbaşkanını mahkemeye götüremiyorsunuz.”

Çevik başkanlık sisteminde ise Cumhurbaşkanı’nın yargılanmasına dair “Her şekilde götürüyorsun. Allah korusun ama öyle bir olay olsa, milletvekilleri particilik mi yapacaklar? Katilin arkasında durabilir misin? Böyle bir şey olur mu? 15 Temmuz’da sokağa çıkan o halk, sizi lime lime eder" dedi.