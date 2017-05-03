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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: ABD askerlerini 'kazara' vurabiliriz!

"Bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara isabet ederler"

03 Mayıs 2017 19:56

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, Kuzey Suriye'yle ilgili yaptığı açıklamada bölgedeki ABD askerlerinin "kazara" vurulabileceğini söyledi.

OdaTV'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, CRI FM'de Erkan Tan'ın sunduğu programa konuk oldu. Çevik, Kuzey Suriye'de ABD askerlerinin varlığına da değindi.

Erkan Tan'ın "Peki ABD'ye ne diyorsunuz efendim? PKK'lı teröristlere koruma kalkanı oldular. Resmen biz saldırmayalım diye kalkan oldular" sorusuna İlnur Çevik şu yanıtı verdi:

"Oraya gezmeleri bir şey ifade etmez. Eğer o PKK'lı teröristler Türkiye içindeki eylemlerine devam ederlerse, biliyorsunuz Kuzey Suriye'den sızıyorlar. O bölgeden ülkemize sızıyorlar. DAEŞ'e noldu? Bir gece ansızın gittik oraya ve kendimizi El Bab'da bulduk. Aynı şey Kuzey Suriye için de geçerli. Eğer fazla ileri giderlerse bizimkiler öyle Amerikanları zırhlıları ordaymış... Bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara isabet ederler."

Çevik'in yanıtı karşısında şaşıran Tan "Çok ağır bir durum bu yalnız. Ağır konuştunuz" dedi. Çevik bunun üzerine "Onlar bunu yaparsa ne yapacaksınız" ifadelerini kullandı.

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