Cumhurbaşkanı başdanışmanı: 400 solcu militan işçileri kışkırtıyor, iki HDP'li insanları eyleme teşvik ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı, Yeni Birlik yazarı İlnur Çevik, 29 Ekim'de açılması planlanan 3. havalimanında yaşanan işçi olaylarını köşesine taşıyarak yorumladı. Çevik, "Bugüne kadar işçilerden ses çıkmadı da tam havalimanı açılışına günler kala mı insanların akıllarına sorunlar geldi? Bu zamanlama niye?" sorusunu yöneltti. 400 aşırı solcu militanın işçilerin arasına sızıp işçileri kışkırttığını iki HDP milletvekilinin ise işçi koğuşlarını gezip insanları eyleme teşvik ettiğini kaydetti. Çevik, Ulaştırma Bakanlığı'nın dedikodular ve olaylar ortaya çıkar çıkmaz müdahil olması gerektiğine dikkati çekti.

İlnur Çevik'in "3. havalimanı sabote ediliyor" başlığıyla (17 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"İstanbul'un dev 3. Havalimanı bir buçuk ay sonra Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak ve Türkiye'yi uçuracak…

Ama görülüyor ki bunu içine sindiremeyenler şimdi de kirli oyunlara girerek havalimanı açılışını geciktirmeye çalışıyorlar…

Her büyük projede aksamalar olur, bazı taşeronların olumsuz tutumları yüzünden işçiler sıkıntı çekebilir ama son günlerde 3. Havalimanı projesinden gelen işçi olayları, haberleri bu işlerin yine kirli eller tarafından karıştırılmaya çalışıldığını gösteriyor…

Birkaç yıldır devam eden bu dev inşaatlarda bugüne kadar işçilerden ses çıkmadı da tam havalimanı açılışına günler kala mı insanların akıllarına sorunlar geldi? Bu zamanlama niye?

Bir bakıyorsunuz 400 kadar aşırı solcu militan işçilerin arasına sızıyor ve yalan dolanla işçileri kışkırtıyor… Bunlara iki de HDP milletvekili katılıp işçi koğuşlarını gezip insanları eyleme teşvik ediyorlar.

Yok, efendim 500 işçi havalimanı inşaatı süresince ölmüş… Ama gerçek rakam 27 ve bunlara trafik kazalarında hayatını kaybeden işçiler de dâhil… 35 bin işçinin çalıştığı yerde bu maalesef oluyor. Yok, efendim işçi koğuşlarını bit ve pireler işgal etmiş… Gidip inceliyorsunuz hiç böyle bir şey yok. Daha ne ipe sapa gelmez iddialar…

Bu 3. Havalimanı Dünya’da birilerinin işine gelmediği malum. Avrupa’da bizim yeni havalimanımız tam kapasite çalıştığı zaman Avrupa’da birçok dev havalimanı zora girecek. Bunların bizim projemizi sabote etmesi beklenmeyen bir durum değil. Ama yazık olan bizden birilerinin de bu oyunlara alet olması.

Müteahhit şirketler havalimanını yetiştirmek için büyük bir baskı altında olabilirler. Bu yüzden bazı olumsuzluklar da ortaya çıkabilir. Bazı yükleniciler durumdan faydalanmaya ve devleti sıkıştırmaya bile kalkabilir. Ama bu devletin işi… Ulaştırma Bakanlığı daha dedikodular ve olaylar ortaya çıkar çıkmaz müdahil olmalıydı ve yalanları, oyunları ortaya çıkarmalıydı."