Cumhurbaşkanı Başdanışmanı: 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Almanların parmak izleri var!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türkiyeli vatandaşlara yaptığı "Türkiye düşmanı partilere sakın oy vermeyin" çağrısı sonrası başlayan tartışmalarla ilgili olarak "Yahu bizim ülkemizde 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Almanların parmak izleri varken daha hala böyle efelenmeleri gerçekten hayret verici" dedi.

Çevik, adını anmadan "Erdoğan'ın çağrısı egemenliğimize eşi benzeri görülmemiş bir müdahale" açıklamasından dolayı Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e de "tepki" gösterdi. Çevik, şunları söyledi:

"Almanya yangına körükle gidiyor, Merkel, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller azdıkça azıyor, Türkiye’yi sürekli tehdit ediyorlar, FETÖ’cülere kol kanat geriyorlar, terörist PKK’dan korkup onları bile dizginleyemiyorlar sonra da kalkıp bizim onların iç işlerine müdahale ettiğimizi iddia ediyorlar."

İlnur Çevik'in "Almanya Türk iç siyasetine hiç karışmıyor ya" başlığıyla yayımlanan (21 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Almanya’daki 1.25 milyon Türk seçmenine Türkiye düşmanlığı yapanlara 24 Eylül seçimlerinde oy vermeyin deyince Almanlar hop oturup hop kalkıyor, efendim bu onların iç siyasetlerine müdahale imiş…

Peki, Almanya Başbakanı Angela Merkel 16 Nisan referandumunda hayır oyu verenlere sahip çıkmak gerektiğini ve bu insanların kendilerinden beklentileri olduğuna dair açıklamaları bizim iç işlerimize müdahale olmuyor mu?

Peki, Alman hükümetinin 16 Nisan referandumu öncesinde Almanya’daki Türklere “evet” kampanyası yapmak isteyen veya en azından onları bilgilendirmek isteyen Türk siyasetçilerine engel olması, yasaklar koyması bizim iç işlerimize müdahale değil mi?

Peki, Alman resmi medyasının aynı referandum kampanyasında “hayır” oyu için yayın yapması bizim iç işlerimize müdahale olmuyor mu?

Almanya seçimlerinde 6 bin oyun bile çok önemli olduğu düşünülürse o zaman Türklerin oylarının da önemi anlaşılır…

Ama Almanya yangına körükle gidiyor, Merkel, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller azdıkça azıyor, Türkiye’yi sürekli tehdit ediyorlar, FETÖ’cülere kol kanat geriyorlar, terörist PKK’dan korkup onları bile dizginleyemiyorlar sonra da kalkıp bizim onların iç işlerine müdahale ettiğimizi iddia ediyorlar…

Yahu bizim ülkemizde 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Almanların parmak izleri varken daha hala böyle efelenmeleri gerçekten hayret verici…