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Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu'nu 20 Nisan'da üçüncü kez toplayacak

Beştepe’deki Bakanlar Kurulu toplantısının Pazartesi günü 11.00’de yapılması planlanıyor

14 Nisan 2015 13:18

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Nisan Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na üçüncü kez başkanlık etmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakanlar Kurulu 20 Nisan’da Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Beştepe’deki Bakanlar Kurulu toplantısının Pazartesi günü 11.00’de yapılması planlanıyor. Toplantıda, enerji, dış politika, bölgesel gelişmeler ve geçtiğimiz günlerde onaylanmış olan iç güvenlik paketinin ele alınması bekleniyor.

 

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