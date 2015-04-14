Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu'nu 20 Nisan'da üçüncü kez toplayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 20 Nisan Pazartesi günü Bakanlar Kurulu’na üçüncü kez başkanlık etmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakanlar Kurulu 20 Nisan’da Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Beştepe’deki Bakanlar Kurulu toplantısının Pazartesi günü 11.00’de yapılması planlanıyor. Toplantıda, enerji, dış politika, bölgesel gelişmeler ve geçtiğimiz günlerde onaylanmış olan iç güvenlik paketinin ele alınması bekleniyor.