Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliğini onayladı

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''u 15 gün geçmeden onayladı. Paket, referanduma sunulmadan önce resmi gazetede yayımlanacak. CHP sözcüsü Mustafa Özyürek, yarın (13 Mayıs 2010) Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulunacaklarını açıkladı. Gül'ün kararının ardından toplanan olağanüstü toplanan YSK yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından bir karar almadı. YSK Başkanı Ali Em, "Kararın resmi gazetede yayımlanmasını bekliyoruz" derken Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak olası bir iptal kararının kendilerini etkilemeyeceğini de belirtti. Toplantının ardından referandu süresiyle ilgili bir karar çıkabileceği beklentileri hâkimde. Bu arada Gül'ün kararının ardından Meclis Başkanı Şahin, "Halk ne karar verirse başımızın üzerindedir" derken AKP Grup Başkanvekili Bozdağ, ''Mecliste sağlanamayan uzlaşma millette sağlanacak'' dedi.





Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, 5982 sayılı Kanunu, Anayasanın 175. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderdi.





Anayasa değişiklik teklifinin maddeleri, TBMM Genel Kurulu'nda 330 ile 367 oy aralığında kabul edildiği için Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra halkoyuna sunulacak.





Anayasa'nın, anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasını düzenleyen 175. maddesi, ''Meclisce üye tam sayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclis'e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazetede yayımlanır'' hükmünü içeriyor.







CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak







Gül'ün kararının ardından CHP sözcüsü Mustafa Özyürek, Anayasa değişikliği paketinin iptali istemli, en az 110 imzayı taşıyan bir dilekçeyle yarın (13 Mayıs 2010) Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.







TBMM Başkanı: Halk ne karar veririrse başımızın üzerindedir







TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Gül2ün onayladığı Anayasa değşikliği paketiyle ilgili olarak "Halk ne karar verirse başımızın üzerindedir" açıklamasını yaptı.







Bozdağ: Uzlaşma millette sağlanacak





AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, Anayasa değişikliğinin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardından halkoylamasına sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanacağını belirterek, bundan sonra halkoylaması sürecinin başlayacağını hatırlattı.





Halkoylaması takviminin Yüksek Seçim Kurul (YSK) tarafından ilan edileceğini, bu takvim sonucunda halkoylamasında ''son sözü milletin söyleyeceğini'' ifade eden Bozdağ, ''Mecliste sağlanamayan uzlaşma millette sağlanacaktır'' dedi.





Halkoylamasının, değişikliğin Resmi Gazetede yayımlandığından itibaren 60 gün sonraki ilk Pazar günü yapılacağını kaydeden Bozdağ, ''sürenin 60 gün mü yoksa 120 gün mü olacağı'' yönündeki tartışmaların hatırlatılması üzerine, ''Hukuki olan ve doğru olan 60 gündür. Hukuk dışı yorumlar yapılırsa, farklı şeyler söylenebilir ama hukuki olan halkoylamasının 60 gün sonraki ilk pazar günü yapılmasıdır'' diye konuştu.







Paket YSK'da







Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Anayasa değişiklik paketine ilişkin kanunu halkoyuna sunulmak üzere yayınlanması için Başbakanlığa gönderdiğine ilişkin yazı Yüksek Seçim Kurulu'na ulaştı.





Olağan toplantı yapmak üzere bir araya gelen Kurul'un, paketin halk oyuna sunulması konusunu da ele alabileceği belirtildi.







YSK Başkanı: Kararın resmi gazetede yayımlanmasını bekliyoruz







Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, YSK'nin bugünkü toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Bugünkü (12 Mayıs 2010) toplantıda, Anayasa değişikliğinin halk oylamasına gitmesine ilişkin konunun görüşülüp görüşülmediğinin sorulması üzerine Em, Anayasa değişikliğinin henüz Resmi Gazetede yayımlanmadığını anımsatarak, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Kurul'un toplanarak bir karar alacağını söyledi.





Halk oylamasına ilişkin kararın ve halk oylaması takviminin Kurul toplantısından sonra belirleneceğini ifade eden Em, halk oylamasına ilişkin kuralların gerekirse bir komisyon tarafından öncelikle görüşüleceğini ve daha sonra da gerekli açıklamaları yapacaklarını kaydetti.





Em, ''Kanun henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için bir karar almadık, yayımını bekliyoruz'' diye konuştu.





Bir gazetecinin, ''Halk oylamasına ilişkin 60-120 gün tartışması devam ediyor. Bir değerlendirmeniz var mı?'' sorusu üzerine de Em, bu soruların hepsinin kanun yayımlandıktan sonra değerlendirileceğini söyledi.





Ali Em, bir soru üzerine de, Anayasa Mahkemesi'nde açılabilecek iptal davasının kendilerinin vereceği kararı etkilemeyeceğini, kendi alanlarına giren konuları hukuk açısından değerlendirip bir karar vereceklerini belirtti.

