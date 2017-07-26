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Cumhurbaşkanı: Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya?

"Sanki birileri bunu, birilerini oyalamak için, ön kesmek için yapmış gibi"

26 Temmuz 2017 15:25

Beştepe'de İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı'nın açılış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya, bunu gözden geçirin. Dünyanın kaç yerinde var bunu da söyleyin. Pek görmüyorum. Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmışlar. Bizim hocalara ihtiyacımız var" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya, bunu gözden geçirin. Dünyanın kaç yerinde var bunu da söyleyin. Pek görmüyorum. Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmışlar. Bizim hocalara ihtiyacımız var. 

En parlak beyinlerimizi Batılı eğitim kurumlarına kaptırıyoruz. Gençlerimiz giderek artan oranda Batı'ya yöneliyor. 

 

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