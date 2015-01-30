Cumhurbaşkanı, AKP'ye destek için meydanlara iniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Haziran'da yapılacak genel seçimlerde AKP’ye destek olmak için meydanlara iniyor. Önümüzdeki haftalarda başlayacak ve ‘il ziyareti’ adı altında yapılacak programlarda Erdoğan, vatandaşa hitap edecek. Katıldığı etkinliklerde tarımsal üretimden buzdolabı satışlarındaki artışa kadar birçok konuda konuşma yapan Erdoğan’ın, düzenleyeceği mitinglerde de hükümet politikalarına destek olacağı belirtiliyor.

Zaman'dan Emre Soncan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı’mız her zaman sahada. Halkla olan teması devam ediyor. İl ziyaretleri bağlamında bir planlama yapılmakta. Kendisi teşekkür ziyaretleri yapmayı planlıyor. Önümüzdeki haftalarda, aylarda bu program yavaş yavaş şekillenecek” ifadelerini kullanmıştı.

Kulislerde, Erdoğan’ın yakın çevresinin, “Bu seçim bizim için çok önemli. Kampanyayı bizzat Erdoğan yönetecek” dediği konuşuluyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görev süresi boyunca 81 ili ziyaret etmişti. Genelde valilik ziyaretleri sırasında halka hitap eden Gül, siyasi konulara hiç girmemişti.

‘Çankaya’nın forsu’ söküldü

Öte yandan dün Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından sembolik bir gelişme yaşandı. Devletin zirvesine 89 yıl hizmet veren Çankaya Köşkü’nde bir dönem sona erdi. Cumhurbaşkanlığı makamının, Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na taşınmasının ardından Çankaya Köşkü’ndeki Cumhurbaşkanlığı forsu da söküldü. Forsun yerinde geriye sadece duvardaki delikler kaldı.