Erdoğan ve İhsanoğlu kızgın, Demirtaş mutlu

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de gerçekleştirdiği propaganda konuşmalarının yüz analizleri yapıldı. AKP'nin adayı Tayyip Erdoğan, HDP'nin Adayı Selahattin Demirtaş, ve çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nun analizlerinin yapıldığı çalışmada, Erdoğan en sinirli aday olarak göze çarpıyor.

Birgün'de yer alan habere göre bu çalışmada 03.08.2014 tarihli TRT de yayimlanan Cumhurbaskanlığı seçim konuşmalarının yüz analizi yapılmıştır. Analiz için FaceReader yazılımı kullanılmış olup video linkleri ve yazılımın sayfası paylaşılmıştır. İstenildiği taktirde testler tekrarlanarak sonuçların doğruluğu kontrol edilebilir. Buradaki tüm sonuçlar tamamen bilimsellik kriterlerine bağlı kalarak oluşturulmuş olup herhangi bir kişisel veya siyasi görüşü yansıtmamaktadır. Amaç objektif kriterler altında Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmalarında yansıttıkları yüz mimiklerinin analizini yapmaktır. Sayfa içi sıralama adayların soy isimlerine göre alfabetik olarak yapılmıştır.

Sistem nasıl çalışıyor?

FaceReader otomatik yüz analizi için geliştirilmiş ilk ürün olarak yüz ifadelerinin objektif olarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır [1], [2], [3], [4']. Kişinin görüntüsü makina öğrenimi temelli bir yapı altında analiz edilerek yüzdeki önemli noktaların bulunması ile yüze ait 3 boyutlu bir model oluşturmasını temel almaktadır. Aşağıdaki video sistemin çalışmasını göstermektedir. Daha fazla bilgi için FaceReader sitesi ziyaret edilebilir.

Selahattin Demirtaş

Ekmeleddin İhsanoğlu

Tayyip Erdoğan

Grafikler ne söylüyor?

Sol kolondaki grafikte her adaya ait 10-15 dakikalık konuşmadan elde edilen ortalama yüz ifadesi görülmektedir. Sağ kolondaki grafikte ise aynı zaman kesiti için adayların nötr oldukları zamanlar çıkarıldığında (soldaki gri bölge) elde edilen ortalama yüz ifadeleri gösterilmektedir.

Sonuçlar

Öncelikle şu noktayı vurgulamakta fayda var. Buradaki analiz adayların yüz mimiklerinden nasıl göründüklerine yönelik bir çalışmanın ürünüdür. Adayların konuşma sırasında nasıl hissettiğine yönelik bir iddiada bulunulmamaktadır. Tüm çalışma bilimsel kriterler gözetilerek yapılmıştır ve kişisel hiçbir görüşü yansıtmamaktadır.

Sonuçlar incelendiğinde dikkat çeken bir kaç önemli gözlemi paylaşmak gerekirse:

* Soldaki grafiğe bakılınca genel olarak adayların mimiklerini çok fazla kullanmadığı ve konuşmanın genelinde nötr bir yüz ifadesine sahip olduğu söylenebilir. Karşılaştırmak açısından, İhsanoglu %32 ile en çok mimik kullanan aday olarak göze çarpmaktadır. Takiben ile Erdoğan ikinci sırada yer alırken, Demirtaş %6 ile en az mimik kullanmaktadır.

* Sağ kolondaki grafiğe göre, adayların nötr ifadeleri çıkartıldığında elde edilen sonuçlar ise şu şekilde: Demirtaş’ın en yoğun ifadesinin %50 ile mutluluk ve onu takiben %34 ile korku olduğu gözlemleniyor. Erdoğan’ın en yoğun ifadesi %82 ile kızgınlık ve onu takiben ile korku olduğu görülüyor. Son olarak İhsanoğlu’nun analizinde %74 kızgınlık en yoğun ifade olarak gözükürken %20 ile memnuniyetsizlik takip ediyor.

Bu tip bir analiz, adayların aynı ortamda bulunduğu bir tartışma programında daha bilgi verici olabilirdi, fakat günümüz koşullarında yapılabilecek en eşit karşılaştırmayı TRT nin yasal olarak vermekle yükümlü olduğu propaganda konuşmalarından edinmek mümkün oldu.