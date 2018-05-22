Cumhurbaşkanı adaylarının burçları ne?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 24 Haziran'da yarışacak cumhurbaşkanı adaylarının burçlarının ne olduğunu yazdı.

Hakan, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin 'Boğa' burcu olduğunu söyleyerek, "Bu burcun erkekleri adil ve hakkaniyetli olurlarmış" dedi. Hakan şöyle yazdı:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Balık burcu... Ki bu burcun erkekleri sahici ve duygusal olurlarmış.

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- MUHARREM İNCE: Boğa burcu... Ki bu burcun erkekleri adil ve hakkaniyetli olurlarmış.

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- SELAHATTİN DEMİRTAŞ: Kova burcu... Ki bu burcun erkekleri hayatı asla şakaya almazlarmış.

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- MERAL AKŞENER: Yengeç burcu... Ki burcun kadınları sıcakkanlı olurlar ve yalandan nefret ederlermiş.

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- TEMEL KARAMOLLAOĞLU: Akrep burcu... Ki bu burcun erkekleri kararlı olurlar ve asla yollarından dönmezlermiş.

Ahmet Hakan'ın kaleme almadığı Doğu Perinçek ise İkizler burcu.

Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Perinçek, burç yorumlarına kendisini dahil etmeyen Ahmet Hakan'a Twitter'dan tepki gösterdi. Perinçek, kendisinin galaksinin dışından olduğunu söyleyerek, Türkiye'yi burç falına bakarak yönetmeyeceğini belirtti. Vatan Partisi'nin adayı Twitter'dan şöyle yazdı: