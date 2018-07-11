Cumhurbaşkanı adaylarına yapılan bağış miktarları belli oldu

Vatandaşlar tarafından 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı adaylarına yapılan bağış rakamları belli oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hariç tutulduğunda en çok bağışı 25.8 milyon lira ile CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin topladığı belirtildi.

İnce, Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan 3 kat fazla bağış topladı

Dünya Gazetesi'nden Tamer Işıtır'ın haberine göre CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce diğer 5 aday arasında en yüksek bağışı toplayan isim oldu. Buna göre, 143 bin kişinin bağış yaptığı İnce, bu tutarla, CHP’nin MHP’yle birlikte bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterdiği Ekmeleddin İhsanoğlu’na yapılan 8.5 milyon liralık bağış toplamını da 3’e katladı.

İyi Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’e ise yaklaşık 17 bin kişi 5.4 milyon liralık bağışta bulunuldu. Muharrem İnce’den sonra en çok bağışı alan Akşener’i, Saadet Partisi’nin aday gösterdiği Temel Karamollaoğlu izledi. 805 bin lira bağış toplayan Karamollaoğlu’na bağış yapan kişi sayısı 2 bin 543 oldu.

2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday olan ve şu an cezaevinde tutuklu bulunduğu için sınırlı bir kampanya dönemi geçiren HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’a ise 3 bin kişi toplamda 489 bin lira bağış yaptı. 2014’te bu rakam 1.2 milyon liraydı.

Vatan Partisi’nden aday gösterilen Doğu Perinçek’e ise bine yakın vatandaş yardım yaptı. Perinçek’e yapılan toplam bağış 300 bin lirayı buldu.

Harcanmayan bağış Hazineye gidecek

Yüksek Seçim Kurulunun ( YSK) ilgili kararı uyarınca adaylar, adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış alabildi. Adaylara, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyruğundan olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım yapılmadı. Ayni yardım kabul edemeyen adaylar sadece nakdi yardım alabildi. Bir kişinin her bir adaya yapabileceği nakdi yardım miktarı, en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarı olan 13 bin 916 lirayı geçmedi.

Ödünç niteliğinde para kabul edemeyen adaylar, topladığı bağış ve yardımlarda veraset ve intikal vergisinden muaf tutuldu. Adaylar 2 bin liraya kadar nakdi yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alırken, bu miktarın üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların "Seçim Hesabı" olarak açtırdıkları ve YSK'ya bildirdikleri banka hesabına bağışçı tarafından yatırıldı.

Sözkonusu sürede, bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar YSK tarafından tasdik edilen listelere kaydedildi. YSK’ya tutanak karşılığı teslim edilen bilgi ve belgelerin; bağış limiti, harcamalar ve usul bakımından incelenerek 14 Ağustos’a kadar kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bağış ve yardımlardan belirtilen limiti (13 bin 916 TL) aşan miktar ile harcanmayan kısım ise Hazineye intikal ettirilecek.