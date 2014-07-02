Cumhurbaşkanı adaylarına ne kadar bağış yapılabilecek?

Cumhurbaşkanı adayları yarışı yardım ve bağışlarla yürütecek. Yabancılar yardım yapamayacak. Bir kişi en fazla 9 bin 82 lira yardım yapabilecek. Alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti 9 bin 82 TL 51 kuruşu aşan miktar ile harcanmayan kısım Hazine'ye aktarılacak.

İlk kez halkın seçeceği cumhurbaşkanlığında üç aday yarışacak. AKP, Başbakan Tayyip Erdoğan’ı, CHP ve MHP ‘çatı aday’ olarak Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, HDP ise Eşbaşkan Selahattin Demirtaş’ı aday gösterdi.

Radikal'den Ercan Sarıkaya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı adayları, 3 Temmuz’a kadar mal bildiriminde bulunacak. Mal bildiriminde, adayların, kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle, borçları ve sebepleri de yer alacak. Adaylar seçim kampanyalarını ise ABD’de olduğu gibi yardım ve bağışla toplanan paralarla yapacak. Cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak yardım ve bağışların esasları şöyle:

Yabancılar bağış yapamayacak

Adaylar, adaylığın kesinleşmesi yani 10 Temmuz’dan seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından nakdi yardım ve bağış alabilecek. Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden yardım alamayacaklar

Bir kişi en fazla 9 bin 82 lira yardım yapabilecek

Bir kişi her bir adaya yapabileceği nakdi yardım devlet memuru maaşına endekslendi. Bir kişi adaya en fazla 9 bin 082,51 TL yardım yapabilecek. Alınan bağış ve yardımlardan veraset ve intikal vergisi alınmayacak. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemeyecek.

Adaylar bin TL'ye kadar olan nakdî yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilecek. Bin TL'nin üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların ‘seçim hesabı olarak açtırdıkları ve Yüksek Seçim Kurulu’na bildirdikleri bir banka hesabına yatırılacak. Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılacak.

Deftere günlük işlenecek

Adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar YSK tarafından tasdik edilen listelere günlük olarak kaydedilecek.

Aday, Yüksek Seçim Kuruluna önceden bildirmek şartıyla, seçim hesapları ile gelir ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgelerin kayda geçirilmesi ve ibrazı için muhasebeci tutabilecek. Adaylarca kullanılacak bağış ve yardım listeleri ile harcama listeleri sayfa sıraları birbirini takip edecek şekilde bastırılarak, kullanılmadan önce tüm sayfaları YSK'ya tasdik ettirilecek.

Harcama fatura karşılığı yapılacak

Cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak bağış ve yardımlar banka hesabına yatırılacak. Bin TL'ye kadar olan nakdi yardımlar bağış makbuzu karşılığında alınabilecek. Kişilerden tahsil edilen nakdi yardım karşılığı iki nüsha olarak düzenlenen bağış makbuzunun aslı bağışı yatırana verilecek, sureti ise sorumlu kişide kalacak. Harcamalar faturayla yapılacak. Vergi mükellefi olmayanlara yapılan ödemeler ile karşılığında tevsik edici belge alınması mümkün olmayan durumlarda, her bir gider miktarı bin TL'yi aşmamak üzere gider makbuzu karşılığında harcama yapılabilecek.

Limiti aşan bağış ile harcanmayan

para hazineye aktarılacak

Adayların herhangi bir matbaada bastıracakları bağış ve harcama makbuzlarının, cilt, seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı Yüksek Seçim Kurulu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilecek. Kontrolde hatalı olduğu görülen makbuzların yenisi bastırılacak ve sonuç bir tutanağa bağlanacak. Hatalı olanların yerine yeniden bastırılanlar tekrar kontrol edildikten sonra makbuzların tamamı Yüksek Seçim Kurulu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca tasdik edilerek adaya veya görevlendirdiği kişiye zimmetle teslim edilecek. Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile kullanılmayan makbuz ve listeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra 10 gün içinde Yüksek Seçim Kurulu’na tutanak karşılığında teslim edilecek. Yüksek Seçim Kurulu bir ay içinde, adaylara ait seçim hesaplarını, bağışları ve harcamaları inceleyerek varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit edecek. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla YSK tarafından adaylara 30 gün süre verilecek. Alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti 9 bin 82 TL 51 kuruşu aşan miktar ile harcanmayan kısım Hazine'ye aktarılacak.

İhsanoğlu için sosyal

medyadan bağış kampanyası

CHP ve MHP’nin aday gösterdiği Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu için adaylığın kesinleşeceği 10 Temmuz’dan sonra bağış ve yardımlarla ilgili bankada hesap açılıp sosyal medya üzerinden kampanya başlatılacak. İhsanoğlu’nun adaylık sürecinin koordinasyonu için CHP’den görevlendirilen Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, "Bağışın limiti var. Bu çerçevede bir çalışma olacak” dedi.