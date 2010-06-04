Cumhurbaşkanı adaylarına 'ABD usulü bağış'

T24- Cumhurbaşkanı seçimine, Cumhurbaşkanı adaylarında aranacak niteliklere, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası yapılması gereken işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen tasarının, TBMM Adalet Alt komisyonundaki çalışmaları tamamlandı.



Alt komisyon uzun süre Cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyalarını nasıl yürütüleceği konusunda "finans" sorunu üzerinde çalıştı. Özellikle AKP'nin karşı çıktığı "ABD usulü bağış" sisteminde karar verildi. Ancak, bağış formülüne bazı kriterler getirildi.



Bağışın miktarına sınırlama getirildi







Yapılan düzenleme çerçevesinde Cumhurbaşkanı adayları seçim kampanyalarını yapılacak "bağış" sistemiyle yürütecek.





Ancak bağış yapılırken, miktara da kısıtlama getiriliyor. Bağışlar, en yüksek devlet memurunun brüt aylığı kadar olabilecek, birinci ve ikinci turlarda da bağış yapılabilecek. Alt komisyonda yapılan değişiklikler şöyle:







-Alınan bağış ve yardımlar, veraset ve intikal vergisinden müstesna olacak. Adaylar, bağış sistemiyle yardım alırken, ödün niteliğinde para alamayacak.



-YSK tarafından belirlenecek tutarın altında kalan nakti yardımlar makbuz karşılığında alınabilecek. YSK tarafından belirlenecek tutarın üzerindeki, nakti yardımlar cumhurbaşkanı adaylarına "seçim hesabı" açılacak.



-Yapılan bağışlar sadece seçim kapmayası süresi içinde kullanılabilecek.



-Adaylığın kesinleşmesinin ardından seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar YSK tarafından tasdik edilen listelere kaydedilecek.



-Seçim bittikten sonra, geriye kalan birikimler seçim bittikten 120 gün içinde, dosyalar YSK'ya teslim edilecek. YSK, Maliye Sayıştay, Hazine uzmanları bunların hesap özetini çıkaracak. Bu özet ilan edilmeden önce, adaylara gösterilerek varsa eksiklikler sorulacak.

Adaylar, harcamalarını faturalandıracaklar. Varsa faturalarında bir eksiklik ya da harcamalarda usulsüzlük ilan edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.



-Seçimlerden sonra YSK'ya devreden birikimler Hazine'ye aktarılacak.



-Adaylıkları kesinleşenler, seçimden önce ve sonra mal beyanlarında bulunacaklar. Ve bu beyanlar Resmi Gazete'de yayımlanacak.



Bir milletvekili ancak, bir aday gösterebilecek. İkinci bir adayı Cumhurbaşkanı adayı gösteremeyecek. Yüzde 10'un altında kalan siyasi partiler de tek aday gösterebilecek. Aynı kural, yüzde 10'un üzerinde partiler için de geçerli olacak.