Cumhurbaşkanı adayları hangi takımları tutuyor?

3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine sayılı günler kala cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili olarak "pek bilinmeyenler" de merak konusu oldu.

Bu süreçte adayların vaatlerinin yanısıra, nereli oldukları, tuttukları futbol takımları gibi pek çok konu gündeme geldi.

İşte, cumhurbaşkanı adaylarının destekleri veya sempati duydukları takımlar şöyle:

Tayyip Erdoğan: Fenerbahçe,

Meral Akşener: Takım tutmuyor, Beşiktaş'a sempati duyuyor,

Muharrem İnce: Fenerbahçeli ve kongre üyesi,

Selahattin Demirtaş: Galatasaray,

Doğu Perinçek: Galatasaray.

Temel Karamollaoğlu: Sivasspor.