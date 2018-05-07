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Cumhurbaşkanı adayları buluştu; CHP'li İnce, Saadet Partili Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, rakiplerinin tamamıyla seçimler öncesinde görüşmek istediğini söylemişti

07 Mayıs 2018 21:11

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’daki seçimlerde mücadele edeceği rakibi, Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.

Daha önce yaptığı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere tüm cumhurbaşkanı adaylarından randevu isteyeceğini açıklayan İnce, bu doğrultuda ilk ziyaretini Saadet Partisi’nin adayı Karamollaoğlu’na yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte Saadet Partisi Genel Merkezi'ne giden İnce, Karamollaoğlu'nun makam odasına geçti. İki Cumhurbaşkanı adayı burada tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Görüşme daha sonra basına kapalı şekilde devam etti. İnce ile Karamollaoğlu'nun görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

 

 

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