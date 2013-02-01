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Dünya

Cumhurbaşkanı adayına suikast girişimi

Ermenistan cumhurbaşkanı adaylarından Paruir Ayrakyan silahlı saldırıya uğradı

01 Şubat 2013 09:43

Ermenistan'da cumhurbaşkanı adaylarından Paruir Ayrakyan uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
 
Ermenistan cumhurbaşkanı adaylarından Paruir Ayrakyan silahlı saldırıya uğradı.

Ermenistan'da 18 Şubat'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylardan Milli İrade Birliği Başkanı Paruir Ayrakyan'ın Erivan'da uğradığı silahlı saldırı sonucu vücuduna bir kurşun isabet ettiği ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kaldırıldığı Aziz Gregory Lusavoriç Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Ayrakyan'ın bilincinin açık, durumunun ise orta ağır olduğu belirtildi.

Bu arada Ermenistan Başbakanı Tigran Sarkisyan ve Sağlık Bakanı Derenik Dumanyan, Ayrakyan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi almak için hastaneye geldi.

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