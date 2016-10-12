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Deutsche Welle

Cumhurbaşkanı adayına ölüm tehdidi

Ölümle tehdit edilen Avusturya'nın Yeşiller Partisi Cumhurbaşkanı adayı Alexander van der Bellen özel polis ekiplerince korunmaya alındı. Son dönem tehditlerin arttığı belirtildi.

12 Ekim 2016 16:35

Neonaziler tarafından ölümle tehdit edilen Avusturya Cumhurbaşkanı adayı Alexander van der Bellen özel polis ekiplerince korunuyor. Yeşiller Partisi'nin 72 yaşındaki eski genel başkanına evi dışında en az üç silahlı polis eşlik ediyor. Van der Bellen'in sözcüsü ölüm tehdidi nedeniyle ekonomi profesörünün seçim kampanyası programının değişmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı adayının ölüm tehdidi aldığına dair ilk haber ‘Kurier' gazetesinde çıkmıştı.

Twitter üzerinden gönderdiği mesaja göğsündeki gamalı haç sembolünün de bulunduğu resmini ekleyen bir şahıs van der Bellen'i öldüreceğini duyurmuştu. Aşırı sağcı mesajların yer aldığı Twitter hesabında van der Bellen'i bıçaklanmış halde gösteren bir fotomontaj da bulunuyor. Cumhurbaşkanı adayının yakın çevresinden yapılan açıklamalarda van der Bellen'in son zamanlarda artan sayıda tehdit aldığı belirtildi.

Van der Bellen ile Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin adayı Norbert Hofer arasındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 4 Aralık'ta yapılacak. Van der Bellen Mayıs ayındaki oylamayı az farkla kazanmış ancak usul hatası yüzünden oylama iptal edilmişti. Mükerrer oylama oy pusulalarındaki hatalar nedeniyle yeniden ertelenmek zorunda kalmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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