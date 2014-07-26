Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın standına saldırı

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için Rize’de stand açan Necmettin Durmuş’uun yanına gelen bir kişi standı kapatması için tehdit etti. Standı kapatmayan Durmuş’un yanına birkaç kişi alarak gelen adam Durmuş’u döverek standı dağıttı.

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim kampanyası kapsamında il merkezinde bulunan Memişağa Parkı'na stant kuruldu. Standa tepki gösteren bir vatandaş stant görevlisi Necmettin Durmuş ile tartıştı. Vatandaş, Durmuş'a “standı 5 dakika içerisinde kaldırması gerektiği, kaldırmadığı takdirde bunu canıyla ödeyeceği” tehdidi savurarak alandan ayrıldı.

Durmuş ise kendisine yapılan tehdit karşısında 'canın sağolsun' demekle yetindi. Söz konusu kişi, 5 dakika sonra yanına birkaç kişi alarak yeniden stant önüne geldi ve Necmettin Durmuş ile tartışmaya devam etti. Şahıslar daha sonra Selahattin Demirtaş'ın standını tekmelerle devirdi. Diğerleri ise Necmettin Durmuş'a saldırdı. Olayda hafif yaralanan Durmuş hastaneye kaldırılırken saldırganlar polis tarafından emniyete götürüldü.