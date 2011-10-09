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Dünya

Cumhurbaşkanı adayı seçecekler PARİS (A.A)

09 Ekim 2011 19:47

-Cumhurbaşkanı adayı seçecekler PARİS (A.A) - 09.10.2011 - Fransa'da ana muhalefetteki Sosyalist Parti delegeleri, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak adaylarını belirlemek için düzenlenen seçimin ilk turunda bugün sandık başına gitti. Seçimin ikinci turu 16 Ekim'de düzenlenecek.  Parti içinde belirlenecek aday için yapılan seçimlerin ilk turuna altı aday katılıyor. Son anketler, partinin eski genel sekreteri Francois Hollande'ı şanslı gösteriyor. Son anketler, 57 yaşındaki Hollande'ın oyların yüzde 43'ünü, Martine Aubry'nin ise yüzde 28'ini alacağını ortaya koyuyor. Sosyalist Parti, Francois Mitterand'ın 1995 yılında cumhurbaşkanlığını bırakmasından bu yana Elysee Sarayı için düzenlenen seçimi kazanamıyor.

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