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Cumhurbaşkanı adayı İnce gündeme getirmişti; sahaf sitelerindeki fiyatı 5 TL'den 300 TL'ye çıktı

İnce, Erdoğan'ın AKP'yi kurmadan önce Gülen'den icazet aldığı iddiasına ‘Yenilikçi Hareket' kitabını kaynak göstermişti

30 Mayıs 2018 23:46

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör'ün 'Yenilikçi Hareket' kitabının sahaf sitelerindeki fiyatı 5 TL'den  300 TL'ye çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP’yi kurmadan önce Pensilvanya’ya giderek Fethullah Gülen’den icazet aldığı yönündeki iddialarına gösterdiği kaynaklardan biri olan ‘Yenilikçi Hareket’ kitabının yazarı Nasuhi Güngör’ün kitabının sahaf sitelerindeki fiyatının 5 TL'den 300 TL'ye kadar çıktığını söyledi.

 

 

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