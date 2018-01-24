Cumhurbaşkanı Adayı Bekleviç: ÖSO'yla ittifak, Türkiye'nin başına beladır

2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıkladıktan sonra imza toplamaya başlayan Tuna Bekleviç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Bekleviç, “Ortadoğu'nun daha fazla uçağa, bombaya, silaha, tanka ve öfkeye ihtiyacı yoktur. Özgür Suriye Ordusu ile ittifak, Türkiye'nin başına beladır” dedi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yapılan göz altıların muhalefeti hizaya sokma gayreti olduğunu belirten Bekleviç, “Muhalefet yeni zemine göre kendisini tekrar gözden geçirmelidir” diye konuştu.

Afrin'de şehit düşen Mehmetçiklere başsağlığı dileyen Bekleviç’in yazılı açıklaması şöyle:

Ortadoğu'da uzun süredir yaşanan sorunların 2018 perdesinde Afrin'de bir kapı açıldı. Bu açılan kapı yoksulluğun, ekonomik sıkıntıların, daha çok kutuplaşmanın derinleşmesi ve yeni göç dalgalarının Türkiye'ye akması anlamına gelmektedir. Türkiye'nin bir bölümünde savaşa açılan bu kapı diğer bölümünde büyük bir duvar örmektedir. Yeni göç dalgalarına açılan bu kapı; evrensel değerler, kardeşçe yaşama umudumuz, hukukun üstünlüğü ile aramıza oldukça yüksek bir duvar inşa etmektedir. Yaşadığımız sorunlar sadece bizim bölgemize mahsus sıkıntılar değildir. Dünyanın farklı coğrafyalarında benzer sorunlar yaşanmaktadır. Akıllı toplumlar bu sorunların çözümlerini birbirleri ile işbirliği yaparak, düşünerek, çalışarak, gayret ederek, ekonomisini güçlendirerek ve adaleti sağlayarak üstesinden gelmektedir. Gerileyen toplumlar ise propagandalara, çatışmalara, hamasete ve savaşlara başvurmaktadırlar.

"Ortadoğu'nun daha fazla uçağa, bombaya, silaha, tanka ve öfkeye ihtiyacı yoktur"

Dünyanın her yerinde savaşlar propagandaların, yalanların ve ihtirasların yansımasıdır. Siyasetin görevi toplumu savaşa hazırlamak değil halkını savaştan uzak tutmayı başarabilmektir. Siyasetin görevi halkı zorunluluklara mecbur bırakmak değildir. Dünyada yeni siyaset farklı çözümler üretmeye, yeni fırsatlar oluşturmaya, halkını geleceğe hazırlamakla mükellef olmalıdır. Bize yakışan halkımızı kazananı olmayacak savaşlara mecbur bırakmak değil; dünya devletlerini kıskandıracak ölçüde yönetim biçimlerini ortaya koyabilmektir. Savaşlar gençleri öfke ile doldurur. Oysa bizim ihtiyacımız öfke değil kucaklaşmaktır. Savaşlar kalkınmayı etkiler. Adalete zarar verir. Bir arada yaşam duygusunu incitir. Savaş demek birilerinin bir yerden bir yere göç etmesi demektir. Daha fazla kan ve daha fazla gözyaşı demektir. Sivillerin ölmesi, eşlerin yitirilmesi ve çocukların öksüz kalması demektir. Ortadoğu'nun daha fazla uçağa, daha fazla bombaya, daha fazla silaha, daha fazla tanka ve daha fazla öfkeye ihtiyacı yoktur. Ortadoğu'nun adaleti tesis etmiş, demokrasiyi içselleştirmiş, farklılıklarını yüceltmiş ilham alacağı güçlü komşulara ihtiyacı vardır.

“Özgür Suriye Ordusu ile ittifak Türkiye'nin başına beladır”

Türkiye, silah tüccarları dışında kimsenin kazanamayacağı bir operasyona sürüklenmiştir. Yapılması gereken operasyona derhal son vermek ve Özgür Suriye Ordusu gibi oluşumlara mesafeli yaklaşmak, bölge halkını yeni bir göçe zorlamadan bölgede kalmasını sağlamak, Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönmesini cesaretlendirmektir. Yapılması gereken savaşa ihtiras duyan kesimlerle birliktelikler değil; geleceğe dair ittifaklar kurmaktır. Afrin amigoluğu "nefsimiz" ile "aklımız" arasında bir muhasebedir. Yapılması gereken nefsimize kurban olarak sloganlar atıp, televizyon karşısında, çekirdek çitlemek değil; aklımızı kullanarak güçlü bir devlet olmayı başarmaktır.

“Gözaltılar, muhalefeti hizaya sokma gayretidir”

Afrin operasyonu esnasında bir çok gazeteci ve siyasetçinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmaları kabul edilemez. Bu gözaltıları sadece iktidara bağlamıyoruz. Muhalif gözüken fakat konforu bozulmasın diye iktidarın arkasında “hizaya” gelenler nedeniyle tüm muhalif görüşler gözaltına alınmaktadır. Savcılığa çağrıldığında zaten gideceği belli olan kişilerin sabaha karşı kapılarının kırılarak gözaltına alınmaları tüm muhalif kesimlere mesajdır.

"Bu ülkenin vicdanının Nurcan Baysal'a ihtiyacı var"

Hayatı boyunca temel hak ve özgürlükler konusunda azami çaba sarfeden hakiki bir vatansever olan Nurcan Baysal'ın başına gelenler karşısında bir kez daha çok üzgünüz. Nurcan’a bu ülkenin vicdanının ihtiyacı var. Bizlerin ve çocuklarımızın ona ihtiyacı var. Nurcan’ın en kısa zamanda tekrar aramıza dönmesi dileğiyle tüm sevdiklerine geçmiş olsun diyoruz.

"Şehit düşen askerlerimize başsağlığı diliyoruz"

Afrin operasyonu çerçevesinde aldığımız şehit haberleri hepimizin yüreğini yakmaktadır. Şehit düşen askerimizin Ruhu şad, mekanı cennet olsun; Milletimizin başı sağolsun. Operasyonun son bulup askerlerimizin sağ salim yurdumuzda dönmesi diliyoruz.

“Muhalefet yeni zemine göre kendisini tekrar gözden geçirmelidir”

Afrin operasyonu ile açılan kapı OHAL Türkiye'sini savaş Türkiye'si zeminine taşımıştır. Bu yeni durumun ağır siyasi, ekonomik ve sosyolojik etkileri olacaktır. Bu yeni zemine göre muhalefetin topluma umut ve güven verecek yeni söylemlere ihtiyacı vardır.