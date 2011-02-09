-CUMHURBAŞKANI ADAYI "ANA DİL" SINAVINI GEÇEMEDİ ASTANA (A.A)- 09.02.2011 - Kazakistan'da 3 Nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları devam ederken, adaylardan birinin Kazakça dil sınavını geçemediği belirtildi. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı olmak için şu ana kadar 3 kişinin resmen adaylık başvurusunda bulunduğu, ancak birinin Kazakça sınavını geçemediği için adaylığının kabul edilmediği ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müracaat için adayların Kazakça bilmesinin şart olduğunu hatırlatan komisyon yetkilileri, adaylık başvurusunda bulunan Ualikhan Kaisarov'un Kazakça sınavından başarıyla çıkamadığı için aday olmasının mümkün olmadığını bildirdi. Kaisarov ise Kazakça'yı bildiğini, kendisine haksızlık yapıldığını ileri sürdü. Kazakistan'da cumhurbaşkanlığına aday olacakların 20 Şubata kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Adaylara 2 Marta kadar evraklarını tamamlama ve kayıtlarını yapmaları için zaman tanınacak. Seçim kampanyası ise 2 Mart ile 1 Nisan arasında yapılacak.