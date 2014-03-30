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Cumhurbaşkanı Gül: Milletin menfaatleri için aidiyetler bir kenara bırakılmalı

Abdullah Gül, oyunu Çankaya İlköğretim Okulu'nda kullandı

30 Mart 2014 17:46

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Süleyman Demirel oylarını Ankara’da kullandı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Bugün demokrasinin en güzel dönemini yaşıyoruz. Sert bir seçim dönemi oldu. Bütün vatandaşlarımız şuna inansın ki devletimiz güçlüdür. Devletin ve milletin üstün menfaatleri için herkesin aidiyetini bir kenara bırakması gerekir”dedi.

 

‘Sert bir seçim dönemi oldu’

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Çankaya İlkokulu'nda kullandı.

Çankaya İlkokuluna eşi Hayrünnisa Gül ile gelen Cumhurbaşkanı Gül, oyunu 1198 numaralı sandıkta kullandı. Gül ve eşine sandık görevlileri tarafından çikolata ikram edildi.

Gül çifti okula geldiğinde bir vatandaş tarafından Hayrünnisa Gül'e gül hediye edildi, daha sonra Gül ve eşi 91 yaşındaki Bedriye Orkun isimli vatandaşla bir süre sohbet etti.

Oy kullandıktan sonra Cumhurbaşkanı Gül ve eşi okuldan ayrılırken İrem Çetin Mühürdar isimli bir kız çocuğunu sevdi.

 

Milletin menfaatleri için aidiyetler bir kenara bırakılmalı

 

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gül, düne kadar bütün siyasi partilerin sözcülerinin görüşlerini paylaştıklarını söyledi. "Bugün de artık söz milletin" diyen Gül, milletin görüşlerini oy sandığında ifade ettiğini belirtti.

Gül, neticelerin milletin iradesi olduğunu vurgulayarak, "Nasıl tecelli ederse onu yarın göreceğiz. Bunu herkes büyük bir olgunlukla ve büyük bir saygıyla karşılayacaktır. Ondan sonra artık hepimizin hemen Türkiye'nin kendi gündemine artık dönmesi gerekir.

Hepimiz şunu biliyoruz ki, biraz sert bir seçim kampanyası oldu artık bunları geride bırakmak gerektiğine inanıyorum. Bütün vatandaşlarım şuna inansın ki devletimiz güçlüdür, güçlü bir devletimiz vardır, devletimizin bütün kurumları da güçlüdür. Karşılaştığımız sıkıntılar, problemler, sorunlar bunlar anayasal kanunlar, hukuk devleti nizamı içerisinde çözülür ve Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

Gül, "Devletin ve milletin üstün menfaatleri için herkesin aidiyetini bir yana bırakması gerekir ve milletimizin üstün menfaatleri her türlü aidiyetin üstünde olması gerekir. İnanıyorum ki bundan sonra da böyle olacaktır. Bütün vatandaşlarımızın devletimize, milletimize güvenmelerini ve geleceğe parlak bir şekilde bakmalarını bir kez daha burada tavsiye etmek isterim. Bugün çok partili bir sistemin demokrasinin en güzel günlerinden birisini hep beraber yaşıyoruz." dedi.

 

10. Cumhurbaşkanı Sezer


10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, oyunu Gölbaşı ilçesinde eşiyle kullandı.

Sezer, Gölbaşı'nda Şahin Sevin İlkokulu'nda 1150 No'lu sandıkta eşi Semra Sezer ile birlikte oyunu kullandı. Öncelikli oy kullanma teklifini reddeden Sezer ve eşi, sırada beklemeyi tercih etti. Sezer, sıra beklerken de vatandaşlarla tokalaştı.

Sezer, yanına gelen eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ile de kısa bir süre sohbet etti. Sezer, açıklama yapmadan okuldan ayrıldı.

 

9. Cumhurbaşkanı Demirel

 

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de, oyunu Şehit Teğmen Kalmaz İlkokulunda kullandı.

Barbaros Mahallesi'ndeki Şehit Teğmen Kalmaz İlkokulunda oyunu kullanmaya tek başına gelen Demirel, 1147 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa gitti. Demirel, seçim görevlilerinin kimlik belgesi kontrolünün ardından oyunu kullandı.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, okuldan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şimdi söz sandığın. Memlekete, millete hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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