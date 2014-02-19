Cumhurbaşkanı Abdulah Gül, internet yasasını veto hakkını neden kullanmadı?

Hülya Karabağlı / Ankara

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, internet yasasını neden onayladığı siyasetçiler arasında tartışma konusu. Eski AİHM yargıcı ve Meclis Anayasa Komisyonu’nun CHP’li üyesi, İzmir Milletvekili Rıza Türmen, "Hem hükümet hem de cumhurbaşkanı veto görüntüsü vermek istemedi" derken, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Cumhurbaşkanı topu taca attı" dedi.

Türmen: Veto etmesi doğru olurdu

CHP'li Türmen, cumhurbaşkanının yasaya ilişkin itirazlarını hükümetle anlaşarak çözme yolunu tercih ettiğini söyledi. "Hem hükümet hem de Cumhurbaşkanı veto görüntüsü, Ayrı tellerden çaldı görüntüsü vermek istemiyor" diyen Türmen, "Madem cumhurbaşkanın itirazları var tasarıyı geri gönderebilirdi. Bu daha doğru olurdu. Ama, koşullu olarak yasayı onayladığı anlaşılıyor. Yani, ertesi gün değişiklik Meclis'e gelecek. Yasada bazı değişiklikler yapılacak" dedi. Türmen, yapılan değişikliklerin internette temel sakıncaları ortadan kaldırmadığına dikkat çekti.

Kaplan: Cumhurbaşkanı topu taca attı

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da, internet yasasının belkide yürürlükte en kısa kalan yasa olabileceğine dikkat çekti. Meclis Genel Kurulu'nda bazı maddellerinde değişiklik yapılacağını söyleyen Kaplan, " Onaylandıktan bir gün sonra Meclis'de değişiklik yapılacak. Cmhurbaşkanı topu taca attı. Üstelik veto hakkı vardı. Ancak, hükümetle anlaşma ile bakanlık yeni bir düzenleme getirirerek anayasaya uygunluğu formülü getiriliyor. Ancak, bu yapılanda özgürlükleri karşılamıyor."

AKP, TBMM Genel Kurulu'nda AFAD tasarısında internetle ilgili değişiklikleri görüşecek.

İşte o düzenlemeler

Mevcut kanunun 2. Maddesinin birinci fıkrasının ‘Trafik Bilgisi’ başlıklı (j )maddesi, “ Taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini”,

3. maddeye eklenen iki fıkrayla, “ Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması ve veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde Başkanlık tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve /veya erişim sağlayıcıdan alınarak verilir.”

8. maddeye eklenen fıkrayla , “ Bu maddeye göre soruşturma aşamasında verilen hakim kararı ile 9.cu ve 9/A maddesine göre verilen hakim kararı birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafından verilir”.

Kanunun 9/ A maddesinin 8. Fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarılıyor ve şöyle düzenleniyor: “Başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, Başkanlık tarafından 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulur."