70 askeri hâkim ve savcının yeri üçlü kararnameyle değişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üçlü kararnameyle 70 askeri hâkim ve savcının yerini değiştirdi. Askeri Yargıtay Başsavcılığı’na Mehmet Ali Uzun getirildi. Askeri 3. Başkanlığı ile Askeri Yargıtay üyeliklerine atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün imzalarını taşıyan askeri yargıya ilişkin atamalar dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Dr. Hâkim Albay Mehmet Ali Uzun Askerî Yargıtay Başsavcılığı’na, Hava Hâkim Albay Yavuz Sayalgı Askerî Yargıtay 2’nci Başkanlığı’na, Dr Hâkim Albay Süleyman Kaymakçı ise Askerî Yargıtay 1’inci Daire Başkanlığı’na atandı. Askerî Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Dr. Hâkim Albay Ali Tanju Sarıgül ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcısı Hâkim Yarbay Cengiz Türkol da Askeri Yargıtay Üyeliklerine getirildi.

Kararnameyle başta çeşitli illerdeki ordu komutanlıklarının adli müşavirleri olmak üzere çok sayıda askeri hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı. 7 askerin ölümünü konu alan mayın davasında Tuğgeneral Zeki Es’e ceza veren mahkeme başkanı Hakim Kıdemli Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı ve Adli Müşavirliği İdaresi Davalar Şube Müdürü olarak atandı.