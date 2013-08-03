Cumhurbaşkanı Gül kararnameyi onayladı; 7 vali merkeze çekildi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hükümetin hazırladığı ve bayram öncesi sürpriz bir gelişme olarak görülen Valiler Kararnamesi'ni bugün onayladı. 22 kişilik Valiler Kararnamesi'nin hafta sonu olmasına rağmen Gül tarafından onaylanması dikkat çekti.

Tolga Şardan'ın milliyet.com.tr'de yer alana haberine göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksek Askeri Şura toplantıları nedeniyle yazlık çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul'daki Tarabya Köşkü'ndeki çalışmalarına ara vererek, Ankara'ya dönmüştü. Gül, bugün Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. Gül, bu kararları onayladıktan sonra yeniden İstanbul'a döndü. Ancak Çankaya Köşkü'ne dönen Gül'ün masasına bayram öncesinde onay için sürpriz bir valiler kararnamesi gönderildiği öğrenildi. Bakanlar Kurulu kararı olarak gönderilen 22 kişilik Valiler Kararnamesi'ni Gül, bugün İstanbul'a hareketinden önce imzaladı. Kararnamede; İstanbul, Ankara ve İzmir valilerinin yer almadığı öğrenildi. Bazı illere yeni valiler atanırken, kararnameyle 7 vali de merkeze çekildi.

Gül’ün onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan müşterek kararnamede, 22 valinin görev yeri değişti. Merkeze çekilen 7 valinin arasında Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah’ın yer alması dikkat çekti.

Bursa'ya yeni vali

Ankara, İstanbul ve İzmir Valileri yerlerini korurken kararnameyle Konya Valisi Aydın Nezih Doğan Van’a, Van Valisi Münir Karaloğlu Bursa’ya, Artvin Valisi Necmettin Kalkan Hakkari’ye, Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız Aydın’a, İskenderun Kaymakamı Ali İhsan Su Artvin’e, Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Oduncu Osmaniye’ye, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Necmettin Kılıç Niğde’ye, Amasya Valisi Abdil Celil Öz Trabzon’a, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Mükerrem Ünlüer Bayburt’a, Kayseri Melikgazi Kaymakamı Hasan Karahan Giresun’a vali olarak atandı.