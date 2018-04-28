Cumhurbakanı Erdoğan'ı İzmir'de Rektör ve akademisyenler karşıladı

AKP İl Kongresi'ne katılmak için İzmir'de giden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı, Adnan Menderes Havalimanı'nda, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile 382 akademik ve idari personel karşıladı.

Daha sonra Egelilerle fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin yapılacağı salona geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fakülte binalarından, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin değişim dönüşümüne kadar birçok konuyu konuşma fırsatı bulduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Devlet üniversitesi olarak devletimizin ve milletimizin başı, Cumhurbaşkanımıza taleplerimizi ilettik. Üniversitemizin temel alt yapısına ilişkin çalışmalarımızı, projelerimizi anlattık. Bu projeler, devletimizin desteği olmadan yapılamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız da destek olacağını kaydetti" dedi. (DHA)