Cumhur İttifakı'nın yerelde bitmesi CHP'yi nasıl etkileyecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İttifak yok, kendi yolumuzu kendimiz çizeriz” açıklamasıyla birlikte AKP’yle yerelde ittifakın son bulmasının CHP'ye etkileri konuşulmaya başlandı. İttifaktaki çatlağın CHP’nin elinde bulundurduğu 6 büyükşehir belediyesinden 4’ünde ve CHP’li bazı il belediyelerinde dengeleri değiştirebileceği belirtiliyor.

Öte yandan AKP’nin elinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı da “ittifakın son bulmasıyla yeniden CHP’ye kaptırabileceği” dillendiriliyor.

Kulislerde, "AKP’nin, MHP’nin elinde bulunan Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerini de kendi bünyesine katmak isteği, AKP’ye CHP’li illerde kaybettireceği” yorumları yapılıyor.

Cumhur İttifakı’nın sürmesi halinde CHP açısından, uzun yıllar elinde bulundurduğu ve “Yılmaz Büyükerşen’in belediyeciliğiyle de CHP’nin prestij kazandığı” Eskişehir başta olmak üzere, Aydın, Tekirdağ ve Hatay gibi büyükşehirler ile Çanakkale, Sinop, Yalova ve Zonguldak gibi illerde “AKP’nin seçimi kazanmasına” kesin gözüyle bakılıyordu. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre, AKP’nin, MHP’nin elinde bulunan Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerini de kendi bünyesine katmak isteğinin, AKP’ye CHP’li illerde kaybettireceği” yorumları yapılıyor. AKP’nin elinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı da “ittifakın son bulmasıyla yeniden CHP’ye kaptırabileceği” dillendiriliyor.

Bahçeli'nin açıklamaları gözleri HDP'ye çevirdi

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Etimesgut Belediyesi’nin açılış töreninde “Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de sürmesine yönelik” açıklamalarıyla birlikte gözler, Doğu illerinde HDP’nin elinde bulunan belediyelere ve CHP’li belediyelere çevrilmişti. İttifakın olması halinde AKP ve MHP işbirliğiyle CHP’nin elinde bulunan ve Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve Hatay gibi büyükşehirler ile Çanakkale, Sinop, Yalova ve Zonguldak gibi illerde “MHP’nin de desteğiyle AKP’nin kazanma şansının yüksek olduğu” varsayımları yapılıyordu.

2014 yılındaki yerel seçimlerde, Eskişehir’de CHP yüzde 45.3 ile birinci parti olurken, onu yüzde 39.1 ile AKP takip etmişti. MHP de o seçimlerde yüzde 11.2 oranında oy almıştı. İki partinin ittifakı ile Eskişehir’de oyların toplamının yüzde 50’yi bulması, “ CHP kanadını da ince hesaplar yapmaya yöneltmişti.”

Yine CHP’nin “prestij belediyelerinden biri” olarak gösterilen tabloda da durum 2014 yerel seçimlerindeki oylar dikkate alındığında, Eskişehir’dekine benzer bir sonucun yaşanması bekleniyordu. 2014 seçimlerinde Aydın’da CHP yüzde 43,8, AKP yüzde 29.2, MHP ise yüzde 21.6 oranında oy almıştı. Aydın’da da ittifak, “Özlem Çerçioğlu’nun belediye başkanı olduğu Aydın’da sonuçların ittifak lehine değişmesi” sonucu ortaya çıkaracağı belirtmişti.

2014’teki seçimlerde Tekirdağ’da yüzde 45.8 ile Hatay’da da yüzde 41.2 ile seçimleri kazanan CHP’nin ittifak halinde bu illeri de AKP’ye kaptırabileceği değerlendiriliyordu. CHP’nin Çanakkale, Sinop, Yalova ve Zonguldak gibi belediyelerinde de tablo “AKP’nin lehine döneceği” yorumları yapılıyordu.

"Adana ve Mersin’i merkeze aldı"

Kulislerde, AKP’nin, MHP’li Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkanlıklarını da “kendi bünyesine katmak isteğinin, CHP’li belediyeleri kazanma şansını yitirmesine neden olduğu” yorumları da yapılıyor. AKP’nin bu hamlesinin “CHP’yi rahatlattığı” da dillendirilirken, CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde “AKP’nin elindeki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı da yeniden kazanabileceği” ifade ediliyor.

CHP’nin “Antalya için İyi Parti’yle tabanda ittifak yapması” halinde, “AKP’nin oylarında ciddi düşüşler yaşanabileceği” konuşuluyor.

MHP, Ordu ve Tokat’ı alabilir

Kulislerde, yerelde ittifaka nokta koyan MHP’nin ise “doğru aday çıkarıldığı” takdirde partisine AKP’li Ordu, Balıkesir, Hatay gibi büyükşehirler ile Afyonkarahisar, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Düzce, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Tokat, Uşak ve Zonguldak gibi illeri de “partisine kazandırabileceği, böylece ittifakın bozulmasından AKP’nin zararı çıkacağı” yorumları da yapılıyor.