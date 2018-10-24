Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde dağılmasının ardından ilk anketçi yorumu: MHP, belediye seçimlerinde çok büyük bir fiyasko yaşayabilir

İktidara yönelik olarak anketler de yapan MAK Danışmanlık'ın yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Kulat MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün açıkladığı "Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı" yok açıklamasını değerlendirdi. Kulat, "MHP, belediye seçimlerinde çok büyük bir fiyasko yaşayabilir" iddiasını gündeme getirdi. "Özellikle İyi Parti, CHP ile ittifakla seçime girer ve bazı ilçeleri alırsa MHP'nin de hiç belediyesi olmazsa işin dengesi çok değişir" diyen Kulat, "MHP göreceksiniz şartlar böyle devam ederse Türkiye genelinde çok farklı bir noktaya doğru gidebilir" ifadesini kullandı.

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'a konuşan Kulat iplerin gerildiği Cumhur İttifakı hakkında değerlendirmede bulundu. Takan'ın bugünkü yazısında yer alan ifadeler şu sözler yer aldı:

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakının sona erdiği geçtiğimiz Cumartesi günü Diyarbakır'da başlama vuruşunun yapıldığında kesinleşmişti!.. Tiyatroya devam edildi. Resmi açıklamalar Ankara'nın klasik Salı'sına bırakıldı. İçeride af ümidiyle beklemeye alınan mahkûmlar malum ittifaka çerez edildi. Kutlu Andımız da maalesef Cumhur İttifakına garnitür oldu!..

"Kemerlerinizi bağlayın. Siyasette yeni bir türbülansa giriyoruz" diye haftalar öncesinden uyarmıştım. Daha yeni başladı!.. Daha ne tiyatrolar seyredeceksiniz tahmin bile edemezsiniz... Hayırlara vesile olur İnşallah!..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da aday çıkarmayacağını peşinen ilan etmesine rağmen bu ittifak neden yerel seçimlerde gerçekleşmiyor?.. Ne oldu?.. Perde arkasına neler döndü?..

İktidara yakın MAK Danışmanlık yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Kulat ile görüştüm. Kulat, "Şöyle bir durum; önce Ak Parti açısından durumu söyleyeyim. Tabii Devlet Bahçeli açısından olan bölüm ayrı. Ak Parti Türkiye genelinde çok sık kamuoyu araştırmaları yaptırır malum. Yapılan kamuoyu araştırmalarından MHP'nin bugüne kadar belediye kazandığı ya da kazanması muhtemel illerde yapılan araştırmalardan Adana, Mersin, Isparta, Manisa, Karabük, Osmaniye gibi yerlerde yapılan araştırmalarda MHP'nin oy oranının İYİ Parti'den kaynaklanan nedenlerle tam ortadan bölündüğü görüldü" diye söze başladı. Mehmet Ali Kulat şöyle devam etti:

"Dolayısıyla MHP, kendi başına gireceği bir seçimde şu andaki verilere göre Osmaniye'de kısmen ama geri kalan illerde belediye alabilir görünmüyor. Dolayısıyla Ak Parti'den çok MHP'nin bu ittifaka ihtiyacı vardı bize göre. Ama tabii böyle bir takdir söz konusu oldu. Tabii MHP açısından da iki konu öne çıktı. Şimdi bu Andımız meselesi ve konu dışında kullanılan af meselesi işin bana göre sosu, sadece salatanın sosu niteliğinde yoksa bununla ilgili bir konu değil. MHP şunu istiyordu, yani bunu yüksek sesle ifade etmese bile görüşmelerde el altından bunlar konuşuluyordu. 'Benim eski belediyelerim bende kalsın yeni belediyelerde de işte mesela ben İstanbul'da aday çıkarmıyorum ama birkaç tane ilçe verin bize' gibi talepler vardı. Ak Parti bunları değerlendirdi. Politik anlamda bunun bir artı sağlamayacağı kanaati oluştu. Bence Ak Parti açısından böyle görmek lazım. Ama buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı halen süreci götürüyordu. MHP Genel Başkanı'nın önce Bekir Bozdağ'ı hedef alan çok ağır itham iddiaları ki aynı saatlerde hemen ben de bir şahıs olarak cevap yazmıştım sosyal medyada da duruyor daha. Pek çok kişi de yazmıştı. Çünkü Bekir Bozdağ'ın Kürtlüğü üzerinden bir siyaset çok doğru bir şey değildi. Bekir Bozdağ Kürtlüğünü hiç öne çıkarmamış bir isim. Politik anlamda severiz sevmeyiz ayrı mesele. Dolayısıyla ardından Andımız konusunda sonrasında af ile ilgili çıkışlar iplerin kopma nedeni oldu."

---Bunun arkasında başka bir şey yok mu?

"Başka bir şey şu; bir artı sağlamayacağı kanaati oluşmuştu Ak Parti'de."

---Yerel seçimler için MHP'nin anketlerde oyu ne görünüyor?

"MHP'nin oy oranı yüzde olarak yüksek çıkması, az çıkması çok önemli değil. Neden?.. MHP bir noktada toplayamıyor oyunu. Aynı oranlarda oy alan HDP, 20 tane 30 tane 10 tane neyse belediye alırken MHP'nin oy oranı Güneydoğu'daki 2 puanı çıkardığınız zaman zaten 9'larda. Çünkü o 2 puan son seçimlerde nedir neyin nesidir ayrı bir boyut... Ama bakın Adana'da yüzde 30 ile 31 ile seçim almış. Şu anda yüzde 15 ile dördüncü parti. Mersin'de yine dördüncü parti, Manisa'da yine öyle üçüncü parti ya da ikinci parti. Yani hiçbir yerde birinci parti değil şu anda. Belediye başkanlarının performansı da çok iyi değil. Çok istisna ilçeler bazında belki bir durum söz konusu olabilir. Burada Etimesgut gibi ama pek çok yerde MHP'li belediyeler farklı durumda değil. Diğer önemli konu da, yani Ak Parti bazı belediye başkanlarını görevden aldı. Melih Gökçek'i mesela görevden aldı. Melih Gökçek'i görevden alırken ki alma nedeni her ne ise MHP'li belediye başkanında da aynı özellikler duruyor zaten. Ona nasıl oy isteyeceksiniz. Hakkında dava açılmaksa dava, FETÖ iltisakı ise FETÖ iltisakı... Ne ise her neyse. Bunların hepsi aynı şekilde devam ediyor. Oradan bir sıkıntı da oluştu. Tabanda bir diğer boyutu da şu, şimdi bakın MHP, Ülkü Ocakları bilmem ne falan ikide bir ilçe belediyelere geliyor ve bazı taleplerde bulunuyordu. Bunu bize belediye başkanları aktarıyor, ben bilemem ayrıntısını. Bu tür talepler de Ak Parti'de hoş karşılanan şeyler değil. Onların oluşturduğu sıkıntılar da vardı onu da söylemiş olayım.

MHP şunu anlayamadı yani Ak Parti'nin kendisine çok muhtaç olduğunu düşünüyor. Hâlbuki Ak Parti'nin yerel seçimlerdeki oy oranları zaten hep yüzde 40'lardadır. Yüzde 50'lilerde değildir. Yüzde 50'lilik bir oya da Ak Parti'nin ihtiyacı yok yerel seçimlerde. Çünkü Ak Parti'nin oyları lokaldir yani İstanbul'da bulur yüzde 50'leri, Ankara'da bulur yüzde 40'ları ve seçim sonucunu hep böyle alır. Güneydoğu'da HDP böyle alır. MHP göreceksiniz şartlar böyle devam ederse Türkiye genelinde çok farklı bir noktaya doğru gidebilir."

---Nasıl?

"MHP, belediye seçimlerinde çok büyük bir fiyasko yaşayabilir. Çünkü özellikle İYİ Parti, CHP ile ittifakla seçime girer ve bazı ilçeleri alırsa MHP'nin de hiç belediyesi olmazsa işin dengesi çok değişir. Ekonomik boyutu açısından da, kendini izahı açısından da.."

Şimdi karar verin!..

Sen, otur... Referandumu, sonra da 24 Haziran'ı kazandır... Her türlü desteği ver... Adam kazansın... Rejim değişsin... Şimdi de çık... "İttifakı bozdum" de... İnandırıcı geliyor mu size?.. Bu filmin arkasında daha neler var acaba?... Sadece anketler mi?...