Cumhur İttifakı'ndan Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya başvuru

AKP Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvurusu için Yüksek Sçeim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulundu. Erdoğan böylece, 24 Haziran seçimleri için resmen cumhurbaşkanı adayı olan ilk isim oldu.

Yıldırım, "Adayımızı belirlerken sadece Türkiye'nin aydınlık geleceği ve milletimiz refahı söz konusu olmuştur. Biz topyekün Türkiye'nin kazanmasını esas alıyoruz" dedi.

Cumhur İttifakI'na ilişkin protokolün ise saat 14.30'da YSK'ye sunulacağı öğrenildi.

TIKLAYIN - Cumhur İttifakı'nın protokolü belli oldu

YSK'ye önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AKP'nhin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.

"Tarihi bir gün yaşıyoruz"

Başbakan Yıldırım başvuru sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tarihi bir gün yaşıyoruz. Daha istikrarlı yönetim sistemi için çıktığımız bu yolda bir adımı hayırlısıyla atmış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan için başvuruyu biraz önce yaptık. Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece Türkiye'nin aydınlık geleceği ve milletimiz refahı söz konusu olmuştur. Biz topyekün Türkiye'nin kazanmasını esas alıyoruz."