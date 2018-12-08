Cumhur İttifakı'nda 'ilçe' hesabı

AKP ile MHP arasında yerel seçim işbirliğinin sadece il düzeyinde değil, 30 büyükşehrin ilçelerinde de devam edeceği belirtiliyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP’li Sadri Durmaz arasında yürütülen görüşmelerde, 30 büyükşehir ile bu illerin tüm ilçelerinin masaya yatırıldığı ve 2014 yerel seçimleri ile 24 Haziran milletvekili sonuçlarına göre değerlendirme yapıldığı öğrenildi.

Kulislere göre, Ankara'da Etimesgut ve Polatlı’nın yanı sıra üçüncü bir ilçe daha MHP’ye bırakılacak, İstanbul’da ise en az iki ilçede MHP desteklenecek.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, bu kapsamda MHP’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Denizli’de aday çıkarmayacağı kesinleşti. MHP’nin bu kararına AKP'nin Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye ile karşılık verdiği belirtiliyor. Muğla ve Aydın konusunda ise son kararı liderler verecek. İlçe düzeyinde yapılacak iş birliğinin 30 büyükşehri kapsayacağı ve iki parti arasında çok sayıda ilçede ‘aday çıkarmama jesti’ olacağı belirtiliyor.

İstanbul'da en az iki ilçe

Habere göre, ilçe düzeyinde yapılacak ittifakın “2014 seçimlerinde MHP’nin kazandığı ilçelerin bazılarında AKP'nin, AKP'nin kazandığı ilçelerde de MHP’nin aday çıkarmaması” formülü üzerinden hareket edildiği konuşuluyor. Bu kapsamda, yapılan değerlendirmelerde Ankara’da halen MHP’li belediyenin yönettiği Etimesgut ve Polatlı’nın yanı sıra üçüncü bir ilçenin daha MHP’ye bırakılacağı, İstanbul’da ise en az iki ilçede MHP adayının destekleneceği konuşuluyor. AKP'nin Adana’da büyükşehir ve 8 ilçede, Manisa’da büyükşehir ve 6 ilçede, Mersin’de büyükşehir ve 7 ilçede aday çıkarmayarak, MHP’nin adayına destek vereceği belirtiliyor. Ancak, AKP kaynakları 24 Haziran seçim sonuçlarının da dikkate alındığını ve bu tablonun değişebileceğini dile getiriyor. Ayrıca Kayseri, Konya, Afyon, Antalya, Balıkesir, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Samsun ve Trabzon’un bazı ilçelerinde de AKP'nin aday çıkarmaması, bunun karşılığında da MHP’nin diğer ilçeleri AKP'nin bırakması formülü tartışılıyor. 30 büyükşehrin ilçelerinde muhalefetin elinde olan ilçelerde ise Cumhur İttifakı partilerinden hangisi ikinci durumda ise o partinin adayının desteklenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Hatay ve Eskişehir beklentisi

Bu arada MHP’nin, adaylarını geri çektiği Erzurum ve Denizli dışındaki bazı büyükşehirlerde de aday çıkarmayabileceği belirtiliyor. AKP kulislerinde, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, “Çalışma 30 büyükşehrin belediye başkanı ve onun altyapısını oluşturan belediyeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Her şey dikkate alınmaktadır” sözlerinin de işbirliği yapılacak yerlerin kapsamının genişlediğinin işareti olarak yorumlanıyor. Bahçeli’nin Salı günü yaptığı bu açıklamadan hemen sonra MHP, Denizli ve Erzurum adaylarını geri çekmişti. Kulislerde, MHP’nin Antalya’da da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmayarak AKP'nin adayını destekleyeceği konuşuluyor. Ayrıca 2014 seçimlerinde CHP’nin kazandığı Hatay ve Eskişehir’de de AKP'nin adayının destekleneceği belirtiliyor. 2014 seçim sonuçları baz alındığında AKP-MHP işbirliği ile bu iki ilde belediye başkanlığının el değiştireceği değerlendiriliyor.

"Ortak listeden vazgeçildi"

Öte yandan, AKP ile MHP arasındaki görüşmelerde masada tartışılan ortak belediye meclisi üyeliği listesi formülünden vazgeçildiği öğrenildi. AKP kaynakları, “30 büyükşehirde ilçeler düzeyinde yapılacak işbirliği ile zaten her iki parti, kazandıkları ilçe belediye başkanlığı ile büyükşehir belediye meclisinde temsil edilecek. Kalan 51 ilde de her parti kendi listesi ile seçime girecek” değerlendirmesini yaptı.