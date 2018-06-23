Cumhur İttifakı'na İzmir'de ANAP çatlağı

Anavatan Partisi İzmir İl Başkanı Doğan Erdin, partisinin Genel Başkanı İbrahim Çelebi'nin kararının aksine İzmir teşkilatı olarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ve Millet İttifak'ını destekleme kararı aldıklarını açıkladı.



Genel başkanı İbrahim Çelebi'nin aldığı Cumhur İttifakı'nı destekleme kararının parti içinde huzursuzluk yarattığını aktaran Erdin, "Bizden görüş alabilirdi. Birkaç kişinin desteğiyle o tarafa geçtiler. Biz muhalefet yapan bir partiyiz, birden bire hükümetin yanında yer almak sevenlerimizi rahatsız etti. 21 Haziran'daki mitingde il ve ilçe örgütlerimizin tüm üyeleri ile Sayın Muharrem İnce'yi izlemeye gittik ve gördük ki halk gerçekten 'AKP'ye tamam' diyor'' ifadesini kullandı.

İzledikleri mitingin ardından İzmir teşkilatı olarak oy birliğiyle Millet İttifakı'nı destekleme kararı aldıklarını belirten Erdin, ''Memleketin bundan daha çok faydalanacağını düşünüyoruz. Bizimle birlikte 28 il başkanımız da Millet İttifakı'nı destekleme kararı almış, bu kararını açıklayan Samsun İl Başkanımız da Genel Başkanımız tarafından görevinden alınmıştır. Bizim için koltuk değil vatan önemlidir. Millet İttifakı'nı tüm gücümüzle desteklediğimizi duyuruyoruz" dedi.



Açıklamayı seçimlere saatler kala yapmalarına ilişkin olarak kalan sürenin yeterli olduğunu ifade eden Doğan Erdin, "Bugün bu açıklamayı yaptık. İnternette paylaşımlar yapıyoruz. Yoğun bir şekilde telefonlar almaya başladık. Çok güzel ses getireceğiz. İnşallah Millet İttifakı kazanacak" diye konuştu.