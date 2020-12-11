"Cumhur İttifakı hiçbir kamuoyu yoklaması ve ankette yüzde 45 bandını geçemiyor"

Bilim Platformu ve ArGe’den sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Cumhur İttifakı’nın hiçbir kamuoyu yoklaması ve ankette yüzde 45 bandını geçemediğini vurguladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye’nin tek adam rejiminin kötü yönetimi yüzünden hak etmediği derin bir buhran yaşadığına dikkat çeken Açıkel, “Saray mevcut Covid-19 krizine ve derinleşen sosyal ve ekonomik krize çare olmaktan çok uzak, hiçbir inandırıcılığı olmayan yapay gündemlerle ve samimiyetten uzak reform söylemleriyle yurttaşlarımızı oyalamaya çalışıyor” diye konuştu.

Açıkel, son dönemde gerçekleştirilen güvenilir tüm kamuoyu araştırmalarında Cumhur İttifakı’nın oyunun yüzde 45 bandına düştüğünü ifade ederek, “Derin buhrandan ötürü, Cumhur İttifakı’nın 5-6 puana yakın kaybı olduğunu görüyoruz. Millet İttifakı ve diğer siyasi partilerin oy toplamı ise yüzde 50’in üzerinde. Aradaki 5-6 puanlık fark kapanmıyor, aksine açılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Açıkel, yapılan kamuoyu araştırmalarında özellikle Cumhur İttifakı’na oy veren dindar, muhafazakâr, milliyetçi ve Kürt seçmen gruplarında kararsız seçmenlerin yükselişte olduğuna dikkat çekti.