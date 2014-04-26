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'Cumhur halktır, başkan da halkın başkanıdır, bunu anlamayacak haldeler'

Erdoğan: Bizi bilişim teknolojisinin karşısında gösterenlere sesleniyorum. Biz karşı değiliz, biz bilişim teknolojisi ile ahlaksızlık yapanların karşısındayız

26 Nisan 2014 22:44

Başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Milletim kendi başkanını, kendi cumhurbaşkanını seçecek. "Başbakan kendi başkanını seçeçek" dediler.  Cumhur halktır, başkan da halkın başkanıdır. Bunu anlamayacak haldeler" dedi. 

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Göreve geldiğimizde kitap bulunamazken bugün tablet dağıttıklarını, 10 milyon tablet bilgisayar için de ihaleye hazırlandıklarını söyledi. Erdoğan "Bizi bilişim teknolojisinin karşısında gösterenlere sesleniyorum. Biz karşı değiliz, biz bilişim teknolojisi ile ahlaksızlık yapanların karşısındayız.  Vergi vermeden, mutahap olmayanların karşısındayız. Bu ülkenin başbakanına, bakanlarına hakaret edilecek, bunlarla ilgili mahkeme kararları çıkacak, şirket buna uymayacak ama birileri bunu savunacak. Buna evet dememiz mümkün değil. Bu milletin sırtından palazlananlara müsade etmemiz mümkün değil. Buna müsade edenler mutlaka hesabını vereceklerdir.

 

'CHP'li de MHP'li de BDP'li de adayımıza sahip çıkacak'

 

AK Parti'nin bir cumhurbaşkanı adayı olacak. Bu çumhurbaşkanı adayına sahip çıkacağına inancım sonsuzdur. Bu CHP'ye de MHP'ye de ders olsun. CHP'ye, MHP'ye, BDP'ye gönül verenlerin sahip çıkacağı bir isim olacak.

Biz bu milleti Allah için sevdik. İmam Hatiplerin kapısından bile başörtülü çocukları çevirdiler. Yeğenlerim kapıdan döndü. Biz bunun çilesini çektik. Bu derdi çekmeyenler bunu bilir mi, Şimdi böyle bir dert kaldı mı, başörtülü gidibiliyor, katsayı kalktı,  baş açık başörtülü kavga kalttı. Bu zulüm ne idi. Bu milleti böyle bir ihanet olur mu?

 

'Konya'dan Karaman'dan daha iyi inzivaya çekilecek daha iyi yer mi var?'

 

-230 milyar dolar milli gelirimiz bugün 850 milyar dolar, enflasyon, yüzde 30'du şimdi yüzde 8, Devletin borçlanma faizi yüzde 63'tü şimdi tek hanede. Milleti yıllarca sömürdüler. Utanmadan sıkılmadan hükümeti yolsuzlukla suçladılar. Fetvasını da Pensilvanya'dan aldılar. Eğer dürüstse samimiyse Türkiye'ye gel. Konya'dan Karaman'dan daha iyi inzivaya çekilecek yer var mı, dert başka, mesele başka. Nasip meselesi. Bunların okullarına dersanelerine çocuklarınızı göndermeyin.  Biz yurtlarla ilgili elimizden ne gelirse yapacağız.

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