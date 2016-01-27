Cumartesi günü İstanbul’un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A. Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un 7 ilçesinde bazı bölgelerde 30 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre Şişli, Sultangazi, Güngören, Silivri, Arnavutköy, Beşiktaş ve Fatih'te bakım-onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında yaşanacak elektrik kesintisinin detayları şöyle:

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Nişantaşı Mahallesinin;Nişantaşı Rumeli Caddesi,Sarar Giyim ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Sultangazi ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Sultançiftliği Mahallesinin;30 Sokak ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Güngören ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Gençosman Mahallesinin;Dündar,Dilken,Doğancılar,Günay Sokakları,Güngören Belediyesi Çöp Konteyneri ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Silivri ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 06:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cumhuriyet Mahallesinin;Kadri Haseski,Çetin Emeç Caddeleri ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Harbiye Mahallesinin;Süleyman Nazif Sokak,Show Tv Binası ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Nişantaşı Mahallesinin;Rumeli Caddesi,Zafer Sokak,MC Donalds ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Arnavutköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 07:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Hadımköy Mahallesinin;Ayasofya Caddesi,Makalsan Enco Fabrikaları ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Halaskargazi,Meşrutiyet Mahallelerinin;Rumeli Caddesi,Matbaacı Osmanbey,Süleyman Nazif Sokakları ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Nişantaşı Mahallesinin;Rumeli Caddesi,Matbaacı Osmanbey Sokak,Vakko ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Beşiktaş ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 11:00 - 14:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Levent,Akat Mahallelerinin;Ebulula Mardin,Uğur Mumcu,Çilekli Caddeleri,Gazeteci Ümit Deniz,Gül,Duygu,Sedir,Ülgen,Ebru,Güllü,Cengizhan,Yeni Sülün Sokakları ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Teşvikiye,Meşrutiyet Mahallelerinin;Teşvikiye,Vali Konağı Caddeleri,Güzelbahçe,Prof.Dr.Orman Ersek,Hacı Emin Efendi,Şakayık,Yedi Kardeşler,Nişantaşı,Ihlamur Yolu,Hacı Mansur,Prof.Dr.Müfide Küley(Poyracık) Sokakları ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Merkez Mahallesinin;Abidei Hürriyet Caddesi,Hasat,Hanım Efendi,Reha Yurdakul,Kocamansur Sokakları ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Harbiye Mahallesinin;Bayıldım Caddesi Demokrasi Parkı İçi ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Beşiktaş ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Kültür Mahallesinin;Yaprak,Sevil,Barış,Aydın Sokakları ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Meşrutiyet,19 Mayıs Mahallelerinin;Halaskargazi Caddesi,Samanyolu,Dere,Küçük Bahçe,Matbaacı,Osmanbey Sokakları ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Fatih ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Molla Gürani Mahallesinin;Molla Gürani,Turgut Özal Millet Caddeleri,Emin Ali Yaşin,Nakibu-l Eşref,Dedepaşa Sokakları ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Beşiktaş ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 00:01 - 07:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Etiler Mahallesinin;Cengiz Topel Caddesi,Boğaziçi Üniversitesi ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında,

Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cumhuriyet,Merkez Mahallelerinin;Halaskargazi,Abidei Hürriyet Caddeleri,Nakiye Elgün Sokak ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Arnavutköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 07:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Hastane Mahallesinin;Lider Kağıt,Şahinler,Yüksel Teknik,Yeni Antalya,Urtim Fabrikaları ve civarı