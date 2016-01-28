Cumartesi günü İstanbul’un 13 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A. Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un 13 ilçesinde bazı bölgelerde 30 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre Şişli, Sultangazi, Güngören, Silivri, Arnavutköy, Beşiktaş, Fatih, Adalar, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Pendik'te bakım-onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında yaşanacak elektrik kesintisinin detayları şöyle:

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Şişli İlçesinde yapılacak elektirik çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Nişantaşı Mahallesi'nin Nişantaşı Rumeli Caddesi, Zafer Sokak, MC Donald's ve civarı, Sarar Giyim ve civarı. Harbiye Mahallesi'nin Süleyman Nazif Sokak, Show TV Binası ve civarı. Halaskargazi, Matbaacı Osmanbey, Süleyman Nazif Sokakları, Vakko ve civarı. Teşvikiye, Valikonağı Caddeleri, Güzelbahçe, Prof. Dr. Orman Ersek, Hacı Emin Efendi, Şakayık, Yedi Kardeşler, Nişantaşı, Ihlamur Yolu, Hacı Mansur, Prof. Dr. Müfide Küley (Poyracık) Sokakları ve civarı. Harbiye Mahallesi'nin Bayıldım Caddesi, Demokrasi Parkı içi ve civarı. Cumhuriyet, Merkez Mahallelerinin; Halaskargazi, Abide-i Hürriyet Caddeleri, Nakiye Elgün Sokak ve civarı.

Saat 13:00-16:00 arasında: Merkez Mahallesi'nin Abidei Hürriyet Caddesi, Hasat, Hanım Efendi, Reha Yurdakul, Kocamansur Sokakları ve civarı.

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Sultangazi ilçesinde yapılacak elektrik çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Sultançiftliği Mahallesinin; 30 Sokak ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Güngören ilçesinde yapılacak elektrik çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Gençosman Mahallesinin;Dündar,Dilken,Doğancılar,Günay Sokakları,Güngören Belediyesi Çöp Konteyneri ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Silivri ilçesinde yapılacak elektrik çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 06:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Cumhuriyet Mahallesinin; Kadri Haseski, Çetin Emeç Caddeleri ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Arnavutköy ilçesinde yapılacak elektrik çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 07:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Hadımköy Mahallesinin;Ayasofya Caddesi,Makalsan Enco Fabrikaları ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Beşiktaş ilçesinde yapılacak elektrik çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 11:00 - 14:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Levent,Akat Mahallelerinin;Ebulula Mardin,Uğur Mumcu,Çilekli Caddeleri,Gazeteci Ümit Deniz,Gül,Duygu,Sedir,Ülgen,Ebru,Güllü,Cengizhan,Yeni Sülün Sokakları ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Fatih ilçesinde yapılacak elektrik çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Molla Gürani Mahallesinin;Molla Gürani,Turgut Özal Millet Caddeleri,Emin Ali Yaşin,Nakibu-l Eşref,Dedepaşa Sokakları ve civarı

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Adalar ilçesinde yapılacak elektrik çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler; Büyükada, Nizam Mahallesi, Türkoğlu, Zühre, Ziya Paşa, Çankaya, Asaf Derviş, Dr. Akil Muhtar, Hamlacı, Reşat Nuri Güntekin, Nizam, Müjde, Peltek, Kevkef, Aşıklar Yolu, Dr. Celalmuhtar, Heybeliada, Heybeli Mektebi, Zeybek, Ümit Tepesi, Ayyıldız, Efe, Başkürekçi, Rıhtım Sokak

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Beykoz ilçesinde yapılacak elektrik çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler; Riva Mahallesi, Çiftlik, Atatürk, Yavuz, Şehit Cemil Çakır

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Kartal ilçesinde yapılacak elektrik çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 07:00 - 09:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler; Yukarı Mahallesi, Bahtiyar, Şerif Ali Sokak

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Ümraniye ilçesinde yapılacak elektrik çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 10:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler; Site Mahallesi, Dilek, Karay, Cevahir sokak

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Üsküdar ilçesinde yapılacak elektrik çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 10:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler; Ferah Mahallesi, Neşe, Kosova, Terazi, Darı, Evren, Samanyolu, Nihat Sami Banarlı, Dere sokak

30.01.2016-30.01.2016 Tarihleri arasında, Pendik ilçesinde yapılacak elektrik çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 10:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 30.01.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler; Velibaba Mahallesi, Lonca, Bahar Gülü, Tepe, Dicle, Kalkan ve Beyazıt sokak